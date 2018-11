Suors, tremolor de cames, el cor a mil... Travessar per primera vegada la porta de la consulta del ginecòleg pot provocar aquests efectes. I més quan toca pujar a la llitera i tombar-se amb les cames als estreps: sembla que el temps s'aturi, però passa de seguida. Saber què succeirà en aquesta primera visita farà que les joves se sentin més segures i dissiparà les seves vergonyes i temors. I potser els de la seva família.

La primera vegada sempre costa. Por de no saber què passarà darrere la porta, el boca-orella d'una mala experiència i la vergonya de mostrar el propi cos pesen en el cap de les nenes i adolescents que s'estrenen en la consulta del ginecòleg. Per això, moltes en retarden la visita. Segons l'última Enquesta Nacional de Salut d'Espanya de 2017, el 74,12% de les noies de 12 i 19 anys mai s'han sotmès a una citologia vaginal, una prova bàsica per a descartar el càncer de cèrvix o coll d'úter. Aquest és el segon tipus de càncer més comú entre les dones de 15 i 44 anys, en l'origen dels quals intervé el virus del papil·loma humà (VPH), transmissible en les relacions sexuals.

MÉS VAL PREVENIR

Si no hi ha un problema ginecològic (com ara infeccions vaginals o pubertat precoç, per exemple) ni els progenitors sospiten que la seva filla s'hagi iniciat en les relacions sexuals, les noies menors de 16 anys no solen trepitjar la consulta d'aquest especialista, ni pel sistema públic ni pel privat. En l'adolescència la visita no és obligatòria, però sí que és altament recomanable per a les joves que són actives sexualment, comenta Manuel Marcos, coordinador de Ginecologia d'HM Hospitales. L'objectiu és fer-los la prova de Papanicolaou (citologia), a més de prevenir-los sobre embarassos no desitjats i malalties de transmissió sexual (MTS). Però també s'aconsella avançar-la a 12-13 anys. I no perquè la pubertat comença cada vegada més aviat -hi ha treballs científics que ho atribueixen a l'obesitat infantil-, sinó per a valorar el desenvolupament dels caràcters sexuals secundaris (pits, borrissol, genitals...) i l'establiment de la regularitat menstrual. Així les noies es familiaritzen amb les revisions i solucionen tots els dubtes sobre el seu cos, les llegendes urbanes de la regla, la higiene íntima, els hàbits saludables, la prevenció de MTS i fins i tot els mètodes anticonceptius. "La primera consulta no sol requerir exploració. El que volen és informació", reconeix Núria Parera, cap de la Unitat de Ginecologia de la Infància i de l'Adolescència de l'Hospital Universitari Dexeus de Barcelona.

PREGUNTES INCÒMODES

Però abans de respondre als interrogants, el professional sanitari necessita obrir l'historial de la nova pacient amb les seves dades personals i mèdiques (operacions, al·lèrgies, medicaments, vacunes...), per la qual cosa anar-hi amb els pares resulta molt útil. No falten preguntes al voltant de la regla: a quina edat va ser la primera, quan l'última, si té un cicle regular o no, si és dolorosa o si fa servir compreses o tampons. Per descomptat, vol assabentar-se si la nena està preocupada per alguna cosa o si té cap problema. També, sí, hi ha qüestions íntimes més complicades: si ha tingut relacions sexuals, si fa servir anticonceptiu (i quin), i si té una parella o més. Si l'acompanya una amiga o un familiar -la mare, en general-, aquesta última part de l'entrevista es fa a soles. La confidencialitat està assegurada. És el moment de consultar amb total llibertat i, més que mai, de respondre amb la veritat. L'examen ginecològic dependrà de si hi ha hagut relacions i que la jove accepti fer-ho. Però, en tot cas, perquè l'exploració sigui tan poc traumàtica com es pugui, la informació de l'expert abans i durant és fonamental. El metge intentarà transmetre tranquil·litat i procurarà ser acurat. Però si hi ha alguna cosa que fa por abans o que fa mal durant l'exploració, no s'ha de callar. "Cada vegada van amb menys por i sabent que la ginecòloga triada és una dona d'edat mitjana amb la qual es poden sentir pròximes i empatitzar", assenyala Marcos.

COM CAL PREPARAR-SE

Sense la regla, neta com sempre i molt tranquil·la. La infermera li deixarà una bata per a cobrir-se, li explicarà com s'ha de col·locar a la llitera ginecològica i l'ajudarà a fer-ho. Tombar-se en aquesta llitera, amb les cames obertes i sobre els suports fixats a cada costat, resulta una mica complicat. Només caldrà respirar amb calma i profundament. Passa aviat. Després de palpar els pits, el ginecòleg mirarà la regió pubiana; és a dir, els llavis i l'entrada de la vagina. En determinats casos, amb l'ajuda d'un separador anomenat espècul, observarà la paret vaginal, el coll de l'úter i l'orifici del coll. I, de vegades, extraurà una mica de secreció vaginal per analitzar-la. Les molèsties són com les que es noten en introduir-se un tampó. A més, si la noia és sexualment activa, hi haurà tacte vaginal, que en principi tampoc no fa mal, encara que pot ser una mica desagradable. Amb molta cura, el ginecòleg ficarà un dit a la vagina per palpar l'úter i els ovaris, amb la finalitat d'avaluar-ne la posició, la talla i la mobilitat. Ja està. Potser el metge veu necessària una ecografia o una anàlisi de sang. En total, han passat només uns 20 minuts.