Van en llauna i ho prometen tot: energia, diversió, més hores de festa i més bon rendiment cognitiu. El consum augmenta any rere any, sobretot entre adolescents i nens. L'imperi de les begudes energètiques ha trobat els seus súbdits entre els més joves, però també n'hi ha que les critiquen. Què tenen aquestes llaunes que generen tanta polèmica?

És el somni de qualsevol fabricant: un producte que serveix per a gairebé tot i que, per tant, es vengui molt bé. Les begudes energètiques han aconseguit en tan sols 10 anys instal·lar-se en el nostre imaginari com les millors amigues per a desenvolupar moltes activitats (i diverses): sortir de festa o treure's la ressaca, estudiar de nit o rendir més durant el dia, conduir, fer esport, animar-se o concentrar-se millor. Set de cada 10 adolescents prenen aquestes begudes (molts, gairebé diàriament), i més de la meitat sol barrejar-les amb alcohol.

També en prenen un de cada cinc nens en edat escolar i, en el 16% dels casos, vora quatre litres al mes. Aquestes dades demostren que el seu consum s'ha disparat els últims anys. Monster i Red Bull, les dues marques més conegudes al món, no només han conquistat els mercats, també han conquistat les nostres emocions.

La presència creixent d'aquestes begudes en la vida quotidiana i, sobretot, el seu consum cada vegada més habitual en edats primerenques, genera preocupació dins i fora d'Espanya. Ja fa quatre anys, Lituània va esdevenir el primer país europeu que va prohibir la venda de begudes energètiques a menors de 18 anys. El Regne Unit es planteja seguir aquest camí. Allà, el conegut xef Jamie Oliver ha llançat una campanya a Twitter (on té més de 7 milions de seguidors) perquè se'n prohibeixi el consum als menors de 16 anys, i tres cadenes de supermercats s'han apuntat a la iniciativa.

Al nostre país, la Comissió Mixta per a l'Estudi del Problema de les Drogues del Congrés dels Diputats va presentar el 2013 una proposta semblant. De moment, sense resultats. La causa d'aquesta polèmica, la trobem en l'etiquetatge nutricional: cafeïna i sucre en quantitats ingents. Per a situar-nos: una llauna de mig litre conté 160 mg de cafeïna (igual que tres tasses de cafè) i més de 55 g de sucre, el mateix que 40 galetes Maria. Per tant, no és la taurina ni el guaranà ni el ginseng; de tot el que hi ha dins d'una llauna de beguda energètica, el sucre i la cafeïna són els ingredients que més preocupen els investigadors, els nutricionistes i els metges.

LA DADA MÉS ALARMANT

El pediatre Carlos Casabona explica que, a curt termini, l'excés de sucres pot provocar fermentació en el còlon, gasos, distensió abdominal i retorçons. Però el que és greu de debò ve després, amb el consum sostingut de productes ensucrats. "A mitjà i a llarg termini, la diabetis de tipus 2 està servida per esgotament del pàncrees, que haurà de segregar insulina a dosis massives i amb una freqüència molt elevada", resumeix.

I no exagera: segons les xifres de què disposa la Fundació per a la Diabetis, gairebé el 14% de la població espanyola major de 18 anys pateix aquesta malaltia, estretament relacionada amb la dieta i l'estil de vida. Entre les persones que prenen begudes energètiques, al voltant del 15% presenten un consum crònic alt (4-5 vegades a la setmana o més) i un consum agut alt (més d'un litre cada vegada).

Gran part són adolescents i nens. Les dades es desprenen d'un informe rigorós elaborat el 2013 per l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), i, encara que aquestes dades poden semblar antigues, no han perdut gens de vigència. Estudis posteriors confirmen aquest panorama i fins i tot hi assenyalen un empitjorament. Avui comprem més begudes energètiques que llavors.

Amb aquests nivells i freqüència de consum, l'altre ingredient, la cafeïna, també representa un problema. Ingerir-ne en excés pot provocar diversos trastorns, que van des de l'insomni i el son de pitjor qualitat fins a palpitacions cardíaques i alteracions de la tensió arterial. La cafeïna és una substància excitant, una molècula que estimula el sistema nerviós, disminueix la sensació de somnolència i restaura de manera temporal els nostres nivells d'alerta. No és dolenta per a la salut, però una cosa és prendre un parell de cafès i una altra és beure l'equivalent a sis tasses.

Per a José Manuel López Nicolás, doctor en Ciències Químiques, és igual de perniciós prendre aquestes begudes de manera regular que fer-ho puntualment en grans quantitats. "Amb aquesta concentració de cafeïna i sucre, els dos supòsits són negatius i devastadors per a la salut", emfatitza. I, si es barregen amb alcohol (cosa que fan el 56% dels adults i el 53% dels adolescents), els riscos es multipliquen. Els estudis són contundents: el consum d'altes quantitats de cafeïna redueix la somnolència però disminueix els efectes de l'alcohol, fet que manté l'individu despert durant més temps i li dona l'oportunitat de continuar bevent.

RECLAM PUBLICITARI

Molta de la fama de les begudes energètiques ve dels ingredients estrella, com la taurina, el ginseng o la L-Carnitina. Sorprenentment, cap d'aquestes molècules no serveix per a augmentar el nostre rendiment, concentració, vigília o energia. "No hi ha cap evidència científica sobre la seva efectivitat davant del cansament", postil·la López Nicolás.

El que sí que funciona -i, de fet, està present en totes les begudes energètiques- són les vitamines del grup B. La vitamina B6, la B12, la niacina o l'àcid pantotènic sí que han demostrat que disminueix el cansament i la fatiga, i que influeix positivament en el metabolisme energètic normal. En altres paraules, l'efecte estimulant de les begudes energètiques no deriva de les substàncies exòtiques que s'utilitzen com a reclam publicitari, sinó d'aquests macronutrients i de la cafeïna, presents en aliments i begudes d'allò més quotidians. De fet, podríem aconseguir un efecte similar al d'aquestes begudes amb un parell de cafès i una truita de sardines amb bastant ou i pebre roig.