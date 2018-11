Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

LES AUDIÈNCIES PROVINCIALS S'INCLINEN MAJORITÀRIAMENT A FAVOR DE L'USUARI EN EL CAS DE LES COMISSIONS D'OBERTURA EN HIPOTEQUES I PRÉSTECS PERSONALS /hipoteques i préstecs personals

La justícia torna a donar la raó als milers d'usuaris que reclamen les quantitats percebudes per entitats financeres en aplicar la comissió d'obertura en préstecs hipotecaris i personals. Aquesta condició, habitualment, es fixa de manera percentual sobre l'import del capital concedit al prestatari, i ha estat titllada com a abusiva perquè no respon a la prestació d'un servei efectiu a l'usuari adherent, i lliga la seva nul·litat a la transgressió de l'art. 87.5 del Text Refós pel qual s'aprova la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. A partir dels criteris establerts prèviament per la Secció Quarta de l'Audiència Provincial de Múrcia, la Junta Sectorial de Jutges de Primera Instància de Múrcia va acordar el 12 de juliol de 2018 que es consideraran nul·les, per abusives (si no es prova la negociació individual), les comissions d'obertura, subrogació, novació, reclamació de posicions deutores o d'altres que no responguin a un servei extra o addicional sol·licitat pel client. A Ciudad Real, el Ple de l'Audiència Provincial va acordar, amb data de 4 de juny de 2018, apuntar cap a la declaració d'abusivitat de la comissió d'obertura quan no respongui a un servei remunerat.