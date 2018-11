Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

LA REALITZACIÓ D'UNA ESCALA FORA DE LA UNIÓ EUROPEA I LA CONTINUACIÓ EN UNA ALTRA AERONAU ES CONSIDERA UNA ÚNICA RESERVA A EFECTES DE COMPENSACIÓ PER RETARDS I CANCEL·LACIONS

Després dels dubtes suscitats per un tribunal alemany sobre l'aplicació de la normativa europea de protecció del passatger quan la denegació d'embarcament, cancel·lació o retard es produeixen en una escala fora de la Unió Europea, el Tribunal de Justícia europeu ha confirmat, en la seva sentència del 31 de maig de 2018, l'extensió de la protecció al passatger. En el supòsit analitzat, s'havia contractat un vol amb la companyia marroquina Royal Air Maroc per a viatjar des de Berlín (Alemanya) fins a Agadir (el Marroc). El viatge preveia una escala a Casablanca amb canvi d'aeronau. Després de cobrir el primer tram sense incidències, la passatgera va veure com se li denegava la plaça a l'avió que l'havia de portar fins a Agadir, perquè es va reassignar a una altra persona, i va haver d'esperar el vol següent. La companyia aèria va denegar la indemnització corresponent per entendre que la normativa europea no hi era aplicable, perquè els fets van ocórrer en un tram exclusivament marroquí. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dona la raó a la usuària, li reconeix el dret de ser compensada segons el Reglament UE 261/04 i recorda que els vols que són objecte d'una única reserva constitueixen un vol de connexió directa, fins i tot en el cas que s'hagi canviat d'aeronau en el curs d'una escala.