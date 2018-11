Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

EL TRIBUNAL SUPREM CONFIRMA QUE L'ADQUIRENT MANTÉ LA SEVA CONDICIÓ DE CONSUMIDOR ENCARA QUE ES REVENGUI EL BÉ O EL SERVEI CONTRACTAT

En la seva sentència del 13 de juliol de 2018, l'alt tribunal confirma que l'ànim de lucre d'una persona física que adquireix un producte o que contracta un servei no li fa perdre la condició de consumidor, si la contractació no està feta en el marc d'una activitat professional o empresarial. El límit estarà en aquells supòsits en què aquestes activitats es facin amb regularitat (comprar per revendre immediatament i successivament immobles, accions, etc.), ja que, si fa diverses operacions d'aquestes en un període curt de temps, es podria considerar que porta a terme una activitat empresarial o professional. El reconeixement de la condició de consumidor té unes conseqüències importantíssimes quan s'examina la reclamació, ja que només a qui es reconegui la condició de consumidor podrà invocar amb èxit la normativa de consum privilegiada i amb això sol·licitar la declaració de clàusules abusives per falta de transparència, gaudir d'una flexibilitat probatòria més gran o de diferents terminis legals per a l'exercici de l'acció.