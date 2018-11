Què passa si em poso malalt durant un viatge combinat?

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

Vam contractar un viatge combinat de 10 dies per diverses ciutats europees, però durant el recorregut vaig començar a trobar-me malament i no vaig poder continuar. Com que era força major, podem reclamar a l'agència de viatges que ens torni part dels diners?

Li suggerim que comprovi tota la documentació del viatge i, especialment, si van contractar alguna assegurança de cancel·lació. Tingui en compte que la llei obliga les agències de viatges a facilitar informació (com a molt tard en el moment de la confirmació de les reserves) sobre la subscripció facultativa d'un contracte d'assegurança que cobreixi les despeses de cancel·lació per part del consumidor i usuari. O també d'un contracte d'assistència que cobreixi les despeses de repatriació o trasllat al lloc d'origen, en cas d'accident, malaltia o defunció. Consulti aquesta qüestió amb la seva agència i sol·liciti totes les dades relatives a l'asseguradora i a la pòlissa amb la finalitat de donar comunicat del sinistre i sol·licitar la indemnització que li pogués correspondre. Pel que fa a la seva consulta sobre si pot reclamar a l'agència de viatges, al·legant força major, per a sol·licitar la devolució del preu corresponent a la part del viatge no efectuada, entenem que no prosperaria. La responsabilitat de la cancel·lació no és imputable a l'agència. A més, el dret del viatger a cancel·lar el viatge amb devolució de quantitats no és aplicable una vegada aquest s'ha iniciat. En un cas molt semblant de cancel·lació d'un viatge iniciat per impossibilitat física del viatger, l'Audiència Provincial de Múrcia, en sentència del 16 de novembre de 2010, va afirmar que aquesta devolució no corresponia a l'agència de viatges.