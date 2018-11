Termini per a cancel·lar la contractació d'una línia de mòbil

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

Tinc entès que en la venda a distància hi ha un termini de 14 dies per a desistir. Si es tracta d'un servei, aquest comença quan es formalitza el contracte i, si és una compra, en el moment en què el client rep el producte. Llavors, en el cas que contracti una línia de mòbil que porti associada el lliurament d'un terminal, des de quan he de comptar els 14 dies?

En la contractació a distància (per telèfon, Internet o en una visita comercial a domicili) d'un servei de subministrament, el termini de 14 dies per a exercir el "dret de desistiment" comença des de la celebració del contracte, sempre que aquest servei es pugui gaudir des d'aquell mateix instant. Un exemple clar: el contracte d'electricitat, gas o aigua en un habitatge que disposa de les instal·lacions necessàries per a rebre el subministrament quan aquest es contracta, sigui per primera vegada o sigui un canvi de companyia subministradora. Ara bé, si perquè el servei funcioni es necessita un element o aparell afegit (encara més si aquest forma part del contracte, cas en el qual es parla de contracte mixt), els 14 dies comencen a comptar des del moment en què el client rep el dispositiu, perquè només llavors podrà estrenar el servei. En telefonia hi ha una varietat enorme d'ofertes, de contractes simples i mixtos que poden afegir excepcions a aquesta norma. No obstant això, tal com planteja el seu cas, comenci a comptar des que rebi el terminal mòbil.