PER QUÈ ES TRENQUEN ELS CONDONS? Els 5 errors d'ús més freqüents

Fa unes setmanes, la marca Durex es va veure obligada a retirar més de 60 lots de preservatius per risc de trencament. Però els condons no només es trenquen perquè siguin defectuosos. El Ministeri de Sanitat recorda que un mal ús augmenta les probabilitats d'esquinçaments:

Mala lubricació. Fer servir productes elaborats amb oli degrada el làtex. La recomanació és utilitzar lubrificants a base d'aigua. Errors en la col·locació. Sempre s'ha de deixar un petit espai lliure en la punta. Si no es fa, pot arribar a rebentar-se. Conservació inadequada. No s'han de guardar a les carteres, bosses o butxaques, on els poden perforar altres objectes. El millor és col·locar-los en un estoig o deixar-los a la seva caixa. Més d'un ús. No es poden rentar ni tornar a fer servir. Tampoc no se n'han de col·locar dos alhora, perquè augmenta la fricció. Caducitat. Després de tres anys de la data de fabricació, el condó és menys efectiu. No es poden fer servir passat aquest temps.

AIXÍ SÓN LES NOVES ESPÈCIES DESCOBERTES EL 2018

Cada any es posa nom a uns 18.000 exemplars nous de plantes i animals, però se n'extingeixen uns altres 20.000, segons la Universitat de Nova York. Conèixer i estudiar aquests descobriments és essencial per a conservar la biodiversitat del nostre planeta. Entre les troballes principals d'aquest any destaca una nova espècie d'orangutan. El 'Pongo tapanuliensis' viu al sud de Sumatra, en una població molt aïllada de 800 exemplars. També es va posar nom a un nou arbre, la Dinizia-jueirana-facao, un colós trobat a la Reserva Natural Vale a Espírito Santo (Brasil) que fa 40 metres d'alt i pesa unes 52 tones. La llista de les noves espècies de 2018 compta també amb un organisme unicel·lular descobert en un aquari de San Diego (Califòrnia) o un escarabat diminut (1,5 mil·límetres) natural de Costa Rica.

MÉS TASSES, MENYS MORTS. El cafè sol, en grans dosis, "allarga" la vida

Beure d'una a vuit tasses de cafè al dia redueix estadísticament la mortalitat de malalties cardiovasculars, el càncer o l'ictus. Així ho assegura un estudi de l'Institut Nacional de Càncer dels EUA finançat íntegrament amb fons públics i que analitzava durant 10 anys la salut de 500.000 voluntaris. La raó s'amaga, segons els investigadors, en els seus components saludables: el cafè torrat és una barreja complexa de més de 1.000 compostos bioactius amb efectes antioxidants, antiinflamatoris, antifibròtics i anticancerígens. A aquesta mateixa conclusió va arribar també un estudi del 'British Medical Journal' el mes de febrer passat.

PERILL! FLORS AL PLAT

Pel seu color i aroma, les flors han irromput amb força en la nova gastronomia. Però alerta, diversos investigadors de la Universitat de Granada adverteixen de la necessitat d'augmentar la precaució en l'ús de flors als plats. El motiu és que no totes les flors són comestibles: moltes poden contenir toxines, contaminants ambientals, bacteris o fongs.

LA BANCA NO ESCOLTA ELS CONSUMIDORS

Un terç de les reclamacions que presenten els clients als bancs s'ignoren. Segons un informe del supervisor del Banc d'Espanya, el 2017 es van presentar 5.927 reclamacions en què les entitats van obrar malament. Malgrat això, la Banca només va assumir el seu error en el 64% dels casos. L'any passat, a més, es va viure un rècord de queixes, amb un total de 40.176, el 277% més que el 2016. El tema principal de les reclamacions van ser les hipoteques.