EL 12 D'OCTUBRE ENTRA EN VIGOR EL NOU ETIQUETATGE PER A CARBURANTS DE LA UNIÓ EUROPEA, QUE HAURÀ DE FIGURAR TANT EN ELS VEHICLES MATRICULATS A PARTIR D'AQUESTA DATA COM EN LES ESTACIONS DE SERVEI. A MÉS D'UNIFICAR EL PROTOCOL, ELS SEGELLS, QUE INDIQUEN LA QUANTITAT D'ETANOL I DE BIODIÈSEL, PERSEGUEIXEN FOMENTAR LA TRANSICIÓ CAP A COMBUSTIBLES MENYS CONTAMINANTS.

A partir del 12 d'octubre, totes les gasolineres d'Espanya estaran obligades a posar en els assortidors i les mànegues el nou etiquetatge de carburants aprovat per la Unió Europea. La mateixa classificació visual haurà de figurar així mateix als concessionaris, en els manuals de propietari i en els vehicles matriculats a partir d'aquesta data. Es col·locarà prop del tap d'ompliment o a la tapa del dipòsit, i afectarà tant turismes com ciclomotors, tricicles, quadricicles, vehicles comercials lleugers i pesants, autobusos i autocars.

UNA MATEIXA NORMA PER A TOT EUROPA

La mesura, recollida en la Directiva 2014/94/UE i elaborada per experts de sectors relacionats amb l'automoció, l'Administració europea o el consum, té un objectiu doble. D'una banda, pretén unificar els diferents tipus de combustible que conviuen en l'actualitat i classificar totes les varietats sota un mateix paraigua de referència internacional. De l'altra, aspira a facilitar un accés més ampli als carburants menys contaminants. La norma vol fomentar l'ús dels anomenats combustibles alternatius i animar els conductors a abandonar els fòssils a poc a poc.

Les aproximadament 11.500 gasolineres que hi ha a Espanya adoptaran la legislació, igual que les existents als 27 països restants de la Unió Europea. També els Estats membres de l'Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) se sumen a la iniciativa, igual que Macedònia, Sèrbia, Suïssa i Turquia.

Si viatgem al Regne Unit, pot ser que hi trobem un panorama diferent. En aquest cas, i malgrat que els fabricants de vehicles col·locaran les etiquetes en els models nous igual que a la resta de la UE, correspondrà al Govern britànic decidir de quina manera adopta les normes europees després del Brexit.

SI EL TEU COTXE ÉS ANTIC, NO T'AFECTA

El nou etiquetatge de combustibles pot espantar una mica al començament, però l'aplicació resulta senzilla en realitat. Per a encertar a l'hora de triar la mànega a l'àrea de servei, n'hi haurà prou de comprovar que la icona de l'assortidor i la del cotxe coincideixen. Això sí, sempre que hagis estrenat vehicle aquesta tardor; en concret, amb posterioritat al 12 d'octubre.

Però, què passa si el teu vehicle és antic? Com pots saber quin combustible has de triar quan en la tapa del dipòsit del teu cotxe no figura cap segell explicatiu? La majoria dels conductors es fan aquesta pregunta, i la resposta és simple: no canvia res per als vehicles vells. Els indicatius tradicionals no desapareixeran, sinó que conviuran amb els dissenys nous. Si utilitzes Gasolina 95, continuaràs trobant-la anunciada en qualsevol àrea de proveïment. El mateix ocorrerà si la busques de 98 o Dièsel.

Les varietats clàssiques de carburant continuaran estant disponibles i no tindràs problemes per a localitzar-les. Encara més, els fabricants recomanen que no es col·loquin les etiquetes noves en els vehicles vells per a evitar confusions. Si tens dubtes, vols ampliar informació o necessites assessorament per a conèixer quin tipus de carburant alternatiu s'adequa a les característiques del teu cotxe, el millor és que acudeixis al distribuïdor local perquè t'aconselli.

GRUPS DE FIGURES GEOMÈTRIQUES

Les noves etiquetes són en realitat una eina visual per a ajudar els consumidors a seleccionar de manera correcta el combustible que necessita el seu vehicle. A la majoria de la població no l'afecta de moment el canvi, encara que sí que li servirà per a anar familiaritzant-s'hi. La nova nomenclatura classifica els carburants amb cercles, quadrats i rombes, segons que es corresponguin amb gasolina, dièsel o combustibles gasosos, respectivament.

A l'interior de cada figura s'especifica el contingut màxim de biocombustible que es recomana utilitzar en cada vehicle. És a dir, el percentatge de combustible que no és un hidrocarbur que conté el carburant: biodièsel (carburant líquid produït a partir dels olis vegetals i greixos animals) i etanol (compost obtingut a partir de la fermentació de sucres).

Els propietaris de models híbrids-elèctrics, per exemple, hauran de fixar-se igualment en els símbols per a no confondre's. I els que en tinguin un d'elèctric encara hauran d'esperar una mica. En l'actualitat s'està dissenyant un conjunt d'etiquetes destinat a vehicles elèctrics de bateries que els orientarà a l'hora de triar la seva infraestructura de recàrrega. Seran semblants a les que entren en vigor ara, però amb la mirada posada en un futur encara més verd.