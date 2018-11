El més vist a les xarxes socials

Tota l'actualitat sobre els temes que més t'interessen a les nostres xarxes socials! Segueix-nos a Facebook i Twitter.

FACEBOOK:

Per què no has de reomplir les ampolles de plàstic. El plàstic, en si mateix, no constitueix un problema: les molècules de polímer de què està fet són massa grans per a passar del material de l'envàs a l'aliment. Però també pot contenir molècules molt més petites que sí que poden migrar al menjar. El perill es troba, sobretot, en dues substàncies: el bisfenol A (BPA), que s'hi afegeix per a fer un material dur i transparent, i els ftalats, que s'hi agreguen per a aconseguir un plàstic tou i flexible. Els dos elements poden tenir riscos sobre la salut. T'expliquem quins són els problemes de reomplir les ampolles d'aigua més d'una vegada.

TWITTER:

Com pots reconèixer un envàs alimentari segur. Bosses o contenidors plàstics. Alguns són aptes per a escalfar al microones, però d'altres no. Com podem saber si un envàs és segur? Un expert en seguretat alimentària revela 10 claus per a identificar els recipients que poden estar en contacte amb el menjar.

TWITTER:

Tenir plantes a casa millora l'aire que respirem. La vegetació no només absorbeix el diòxid de carboni i l'allibera a canvi d'oxigen. També augmenta la humitat de l'ambient interior i absorbeix els contaminants a través de les fulles i les arrels. Et donem una llista de les plantes que tenen més propietats purificadores de substàncies contaminants de l'aire.