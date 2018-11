ÉS UN CAPRITX PER ALS MÉS PETITS I UN PECAT PER ALS GRANS. PERÒ COMPTE A L'HORA DE TRIAR. UNA ELECCIÓ ENCERTADA D'AQUESTS DOLÇOS HA DE CONSIDERAR LA QUANTITAT DE SUCRES QUE APORTEN, EL SEU PERFIL LIPÍDIC I ALTRES ASPECTES COM LA SAL O LA FIBRA.

Cada persona menja 5,8 quilos de galetes a l'any a Espanya, segons dades del Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA). És un producte present en gairebé totes les cases, tant si hi ha nens com no. La variada gamma que hi ha i el preu baix (el quilo costa una mitjana de 3,49 euros) les fa summament atractives. Així que, si entrem en una casa qualsevol en una ciutat qualsevol i obrim un armari de la cuina a l'atzar, trobarem una caixa de galetes. De segur.

Ja sigui per a l'esmorzar, per al berenar o per a picar de tant en tant. Tot i això, si observem la Piràmide de l'Alimentació Saludable basada en la dieta mediterrània, que ens permet conèixer la recomanació de quantitat i la freqüència amb què hauríem d'ingerir cada tipus d'aliment, comprovem que les galetes són a la part més alta.

El seu consum ha de ser, per tant, molt ocasional, per l'alt contingut en sucres (inclòs l'afegit, el menys recomanable), per l'abundància de greix (molt sovint, de baixa qualitat) i per una composició a base de farines refinades (poques vegades són integrals). Fins i tot la sal, que a priori podria semblar anecdòtica en un producte eminentment dolç, té una presència que hem de vigilar.

Aquest perfil nutricional fa que les galetes siguin pràcticament iguals que la brioixeria, encara que a un consumidor mitjà li podrà semblar que es tracta de dues realitats molt diferents. Entitats de referència com l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (Aecosan) i altres societats científiques les consideren productes idèntics des del punt de vista nutricional.

Per a aquesta Guia de Compra s'han seleccionat les 15 galetes més freqüents en el cistell dels consumidors, representatives de les diverses varietats que poden trobar-se al mercat. Són les següents: Chiquilín, Marbú 0% Sucres i Dinosaurus, d'Artiach; Daurada Rodona i Maria Integral, d'Eroski; Digestive de Civada amb Xocolata i Active Integral, de Gullón; La Buena María, de Fontaneda; Avenacol Digestive, Tosta Rica i Choco Flakes, de Cuétara; Galetes banyades en Xocolata blanca i Mini, d'Oreo; Príncipe Farcides de Xocolata, de LU.; i Chips Ahoy, de la marca del mateix nom. En totes aquestes hem analitzat la quantitat de sucres, de sal i de fibra, el tipus de greix utilitzat, si fan servir cereal integral o no i el preu.

EL QUID DE LA RACIÓ

A l'hora de fer una elecció responsable, la ració és la primera dificultat que hem de resoldre. No es pot triar bé sense comparar, i no es poden contrastar les dades amb precisió quan cada fabricant indica una ració de consum recomanat diferent. La dada per 100 g, obligatòria segons normativa, no sempre és fàcil de trobar (lletra petita, part posterior de l'envàs...).

A més, la mitjana real a Espanya per a cada ingesta queda molt lluny d'aquesta quantitat, com acredita, entre d'altres, el Centre d'Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica (Cesnid). De fet, el consens científic situa la porció de galetes en una xifra pròxima als 50 g, i aquest és el valor triat en aquesta guia per a facilitar-ne la comparació. La manera que tenen algunes marques de presentar la informació nutricional pot confondre el consumidor i ocasionar errors d'apreciació sobre l'impacte real d'aquest producte en la seva dieta.

Per exemple, tant Chiquilín (Artiach) com La Buena María (Fontaneda) ofereixen en la part frontal dels seus envasos la indicació "Suggeriment de consum", acompanyada de la informació sobre l'impacte nutricional per unitat. Una galeta Chiquilín (8,8 grams) conté 42 kcal (el 2% de la IR o Ingesta de Referència). La Buena María (6,1 grams) representa 27 kcal (l'1% de la IR). Però, és realista pensar que es consumeixen d'una en una? La ració mitjana descrita pels experts es troba al voltant dels 50 g, fet que es tradueix en unes cinc o sis galetes Chiquilín i unes vuit de la Buena María.

Aquestes xifres més realistes suposen ni més ni menys que el 12,2% i l'11% de la IR de calories respectivament, molt allunyat del que els envasos donen a entendre al consumidor. Altres galetes com Marbú 0% o Tosta Rica ofereixen dades molt més pròximes a una ració realista (6 i 7 galetes, respectivament).

PURA ENERGIA O MOLTES CALORIES?

Les galetes són un producte molt energètic; és a dir, molt calòric. Cal anar amb compte, per tant, amb el seu consum i alternar-lo amb altres productes: per exemple, 50 g de pa i un plàtan per a l'esmorzar sumen menys calories que 50 g de la majoria de les marques analitzades. Però els amants de les galetes també tenen opcions més o menys calòriques.

La diferència entre marques és significativa: entre la més calòrica i la menys hi ha 38 kcal (les calories d'una mandarina). La importància de les calories no depèn només de la quantitat, sinó dels ingredients que les aporten. Un exemple: l'oli d'oliva conté tantes calories com el de palma, però el primer és molt més saludable que el segon. En el cas de les galetes, si posem el focus en la seva composició, hi surt un nou obstacle: conèixer la quantitat de cada ingredient en la galeta triada.

Com marca la normativa, els ingredients apareixen ordenats en l'etiquetatge segons la quantitat (de més a menys). Seria desitjable (encara que no és obligatori) que se n'indiqués també el percentatge. Aquesta informació l'ofereixen les marques en la mesura dels seus interessos.

Per exemple, les Mini Oreo ens informen que, entre els seus ingredients, hi ha un 4,5% de cacau magre en pols (fet que sembla rellevant en unes galetes de cacau, i per això es destaca), però no concreten el percentatge de greix de palma o d'oli de nabina. El segon és molt més saludable, però amb les dades de l'envàs només podem saber que hi és menys present, no en quina mesura.

Les galetes Digestive de Civada amb Xocolata de Gullón, per contra, afegeixen a la taula nutricional obligatòria informació addicional sobre alguns ingredients. Així, sabem que tenen un 34% de flocs de civada, un 22% de farina integral de blat, un 15% de gotes de xocolata negra i un 14,5% d'oli de gira-sol alt oleic. Sembla que les marques són més proclius a la transparència quan es tracta de components saludables.

El rànquing de les calories Oreo banyada en Xocolata blanca: 255 Chips Ahoy: 250 Chiquilín: 244 Daurada rodona Eroski: 240 Mini Oreo: 239 Digestive Civada amb xocolata: 238 Dinosaurus: 238 Tosta Rica: 232 Príncipe farcida de xocolata: 232 Active Integral: 227 Choco Flakes: 225 Marbú 0% Sucre: 224 Avenacol Digestive: 222 La Buena María: 220 Maria integral Eroski: 217 Calories per 50 g.