Sis de cada deu joves ja tenen dificultats per a enfocar objectes de lluny a 27 anys, segons un estudi recent. I el culpable és a l'abast de la mà: la llum del mòbil és el primer i l'últim que veuen cada dia. Entre missatges i xarxes socials, recorren a consoles, tauletes, ordinadors i televisió per formar-se i entretenir-se. I, a més, els pares tampoc estan fora de perill: l'abús de l'impacte lumínic es troba darrere de l'avançament de l'edat de la presbícia. Alerta amb els ulls.

Des de sempre havia tingut ull de linx, però a partir dels 35 anys l'Àlex va començar a notar que amb els braços no en tenia prou per a allunyar el diari, i necessitava més llum per a llegir. Amb el temps, el problema es va agreujar, i tampoc no podia comprovar els missatges del mòbil amb nitidesa. I precisament aquí hi havia el problema: segons un estudi recent de l'Institut Oftalmològic Tres Torres, l'abús en l'ús d'artefactes il.luminats ha avançat l'aparició de la presbícia deu anys. Cada vegada és més rar conservar l'agudesa als 40.

Prop de la meitat de la població (44,5%) al nostre país té el mateix problema en la vista que l'Àlex, segons l'Estudi sobre la Visió a Espanya elaborat per la Clínica Baviera el 2017, en el qual també es revelen dades més extremes: tres de cada quatre persones (72%) reconeixen tenir algun problema visual i 22 de cada 100, no s'havien fet mai una revisió dels ulls.

CADA COP MÉS JOVES

Amb tot, la màxima preocupació de l'Àlex no és la presbícia precoç, sinó la miopia galopant dels seus fills, nadius digitals: porten ulleres sense haver fet encara els 18. Les pantalles de mòbils i ordinadors en tenen molta culpa, segons els experts. El futur d'aquest defecte visual no és gens esperançador, segons l'informe recent "La prevalença de la miopia entre els joves d'Espanya, 2018", elaborat per l'associació d'utilitat pública Visió i Vida. La miopia ja afecta el 60% dels joves espanyols d'entre 17 i 27 anys, sobretot les dones, i amb una causa clara: un estil de vida sedentari basat en menys d'una hora al dia per a fer activitats a l'aire lliure, l'augment d'hores (entre 4 i 8 al dia) dedicades a l'ús de pantalles i l'ús intensiu de la visió de prop. Ho resumeix la coordinadora de l'associació Visió i Vida, la doctora Elisenda Ibáñez: "L'ull no hi està preparat i la resposta de l'organisme és esdevenir miops, ens tornem àgils de prop i necessitem ulleres per a veure a distàncies més llunyanes".

No podem viure sense pantalles. Així que, a més de fer revisions periòdiques entre els nens i els més joves -si hi ha antecedents familiars-, i visitar el professional sempre que es detecti algun símptoma estrany, cal tenir en compte altres claus. Ibáñez n'aporta diverses per a fer front a aquesta pandèmia i prevenir-la entre els menors: "Els podem ensenyar a tenir cura de la visió, per mitjà de l'activitat a l'exterior (dues hores al dia), el descans i la higiene visual (és a dir, amb una il.luminació correcta i una postura adequada) davant les pantalles". L'edat té molt a veure amb la presbícia, però no és exclusiva de la gent gran. A mesura que es compleixen anys, aquesta deficiència visual caracteritzada per la pèrdua progressiva del poder d'enfocament del cristal.lí es fa cada vegada més freqüent entre la ciutadania: en pateixen dues de cada tres persones més grans de 40 anys i el 80% dels que superen els 55. Correcció òptica amb ulleres o llentilles, segons els casos, i també quirúrgica són els tractaments que milloren els símptomes.

Des de nens, La fatiga que proporciona l'ús de l'ordinador requereix prendre mesures preventives. Els experts recomanen la regla del 20, 20, 20, que consisteix a apartar la mirada de la pantalla durant 20 segons cada 20 minuts, enfocant a una distància de 20 peus (6 metres). També és aconsellable abaixar la brillantor de les pantalles, fer servir llàgrimes artificials, adoptar una postura correcta i parpellejar amb freqüència per a impedir la sequedat dels ulls. Els òptics-optometristes han advertit que veure pel.lícules i videojocs en 3D pot generar mal de cap o marejos i perjudicar la visió dels nens, especialment abans dels sis anys.