Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

EL BANC NO POT COBRAR ELS TERMINIS D'UN PRÉSTEC PER UN TRACTAMENT DENTAL QUE NO ES VA ARRIBAR A FER PER UNA RAÓ ALIENA AL CONSUMIDOR.

Quan un contracte de consum està lligat a un finançament per permetre a l'usuari l'adquisició del bé o servei, en cas que per qualsevol raó aliena al consumidor no arribi a aconseguir-se la finalitat pretesa, l'usuari no està obligat a continuar pagant els terminis. L'Audiència Provincial de Barcelona, en sentència del 27 de març de 2018, atorga la raó a una usuària a la qual la financera reclamava 4.500 euros corresponents a un préstec vinculat a un tractament dental. El Tribunal assenyala que el préstec no és independent del contracte principal, encara més quan no va rebre els diners del préstec, que van ser percebuts per la clínica. Malgrat que el contracte contenia una clàusula que apuntava que el crèdit era aliè a la prestació del servei concertat amb Vitaldent, l'Audiència aprecia el caràcter abusiu d'aquesta condició i la declara nul.la. Perquè el consumidor es pugui oposar al pagament del préstec en casos com aquest, es requereix: a) Que el consumidor hagi concertat un contracte de concessió de crèdit amb un empresari diferent del proveïdor. b) Que entre el concedent del crèdit i el proveïdor hi hagi un acord previ, concertat en exclusiva. c) Que el consumidor hagi obtingut el crèdit en aplicació de l'acord esmentat. d) Que el consumidor hagi reclamat judicialment o extrajudicialment contra el proveïdor i no hagi obtingut la satisfacció a què té dret.