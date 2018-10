Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

UN JUTJAT CONDEMNA UNA EMPRESA A LLIURAR A UN USUARI UNA TV AL PREU ANUNCIAT REBUTJANT L'EXCUSA D'ERROR EN EL PREU DE VENDA.

Una empresa d'electrodomèstics va oferir a través del seu web un televisor de 75 polzades pel preu de 2.379 euros. Un usuari es va interessar per l'oferta i va confirmar l'ordre de compra seguint les instruccions del web i abonant el preu assenyalat per transferència bancària aquell mateix dia. Tanmateix, quan rep la comanda, l'empresa li comunica que hi ha hagut un error en la tarifa de dades del proveïdor, que ha canviat el preu de manera automàtica. És a dir, no s'addueix cap incompliment atribuïble al comprador, sinó imputable a un error del venedor. Disconforme amb la resposta oferta per l'empresa, l'usuari presenta una demanda contra el venedor exigint el compliment de l'ofert. El Jutjat de 1a Instància núm. 4 del Vendrell, en sentència del 16 d'abril de 2018, atorga la raó al consumidor i condemna l'empresa a fer lliurament a l'usuari del televisor. En cas de manca de lliurament, es manarà executar la seva costa. Subsidiàriament, es podrà fer lliurament del producte que la demandada hagi llançat al mercat com a substitut d'allò contractat, que compti amb les mateixes característiques.