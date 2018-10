Problemes amb el preu de la factura de la llum

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

La meva última factura de la llum va ser massa alta. Com puc fer-ho per a reduir la despesa energètica?

El primer que hem de fer és ajustar la potència. Bona part del que paguem en la factura és la potència contractada: cada 1,15 kW suposen gairebé 50 euros a l'any. Si a casa mai no han saltat els ploms, ni tan sols quan posem alhora la rentadora, el forn, el rentaplats... pot ser que tinguem marge per a contractar menys potència de la que paguem. D'altra banda, una tarifa amb discriminació horària és la millor manera d'estalviar per a gairebé totes les cases. Interessa a aquelles que són capaces de concentrar almenys el 30% de la llum que consumeixen en horari vall (des de les 22.00 fins a les 12.00; des de les 23.00 fins a les 13.00 a l'estiu). Les cases que no tenen aquesta tarifa consumeixen de mitjana un 50% en horari vall, per la qual cosa sense esforços addicionals podrien estalviar 80 euros a l'any. La discriminació horària està disponible tant per a les cases que tenen contractada la tarifa regulada PVPC, com per a les que estan amb una oferta al mercat lliure. A més, des d'OCU recomanem apagar els aparells que normalment deixem en espera (televisors, ordinadors, equips de música...). El consum silenciós dels aparells surt més car del que creiem, i apagar-los significa estalviar un 10% de tot el que es consumeix. Per a un consum mitjà (3.500 kWh/any) això són 52 euros d'estalvi. En els electrodomèstics, hem de triar els programes que funcionen a temperatures baixes, ja que quan escalfem l'aigua és quan més consumeixen.