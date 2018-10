Per què l'etiquetatge CE és enganyós?

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

Observo que molts productes porten el segell CE, però no m'acaba de quedar clar quin és el seu significat ni quines garanties ofereix.

Una gran part dels consumidors creu que, perquè un producte porta el segell CE (Conformité Européenne o de Conformitat Europea), ja és segur i fiable. Tanmateix, les anàlisis de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) demostren que al mercat hi ha articles perillosos que, no obstant això, porten en l'embalatge la marca CE. Per a OCU, aquest segell no és més que un reclam del fabricant que indica que el producte compleix la legislació europea, un reclam que pot confondre al consumidor. L'organització adverteix que l'etiquetatge CE és enganyós i creu que no hauria de mostrar-se en els productes ni en el seu embalatge, sinó simplement incloure's en la documentació d'informació tècnica de l'article, on seria visible per a les autoritats, a qui es dirigia inicialment l'etiquetatge (la marca CE mai es va pensar com una marca per als consumidors). L'etiquetatge en el producte no suposa més que una instrumentalització d'un requisit legal. Un producte que té la marca CE transmet als consumidors la impressió que és segur, però en realitat no hi ha cap garantia que sigui així. En principi, tots els productes al mercat europeu haurien de ser segurs, però diverses anàlisis han demostrat que això no sempre passa. Entre els productes insegurs hi ha molts que porten el marcatge CE, com ara calefactors, joguines o petits electrodomèstics. Diverses organitzacions d'europees, entre les quals es troba OCU, han sol.licitat a la Comissió Europea, que treballa en una proposta sobre seguretat de productes i vigilància del mercat, que inclogui la qüestió del marcatge CE i s'asseguri que tots els productes del mercat europeu siguin segurs.