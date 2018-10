O com manegar-se-les en aquest món canviant i que tendeix "al verd".

"POSI'M UN GOT D'AIGUA, PER... LLEI". Una norma pionera obliga els bars a oferir-ne gratis.

Oferir un got d'aigua de l'aixeta als clients de forma gratuïta serà obligatori a partir de 2020 per a tots els bars i restaurants de Navarra, una iniciativa que també estudien adoptar Andalusia i Balears. Així ho dicta la nova Llei Foral de Residus i la seva Fiscalitat, que es va aprovar fa un parell de mesos i que és pionera a Espanya. A més de promoure fer un glop sense pagar, estableix per primera vegada objectius mínims de reutilització de productes per al sector de l'hostaleria, a qui també afectarà la prohibició generalitzada de fer servir, en el futur, bosses de plàstic, vendre càpsules de cafè, vaixelles d'un sol ús i envasos monodosi. Així s'aspira a promoure els recipients reutilitzables i posar fi als d'un sol ús. D'acord amb la norma, totes les llars i comerços d'aquesta Comunitat hauran de disposar, així mateix, d'un contenidor marró el 2022; és a dir, destinat a la recollida selectiva de residus orgànics.

TINC DRET AL BO SOCIAL D'ELECTRICITAT?

Una gran part de la població té dret a gaudir del bo social d'electricitat, un mecanisme regulat pel Govern que protegeix els consumidors amb menys recursos a l'hora d'enfrontar-se a la factura de la llum. Tanmateix, moltes persones no ho sol.liciten perquè no saben si es troben dins del col.lectiu que pot accedir a aquests descomptes (d'entre el 25% i el 40%) o perquè el sistema per a demanar-ho és complex. Perquè res d'això no suposi cap trava, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i la Fundació Civio han creat una aplicació web que permet comprovar-ho de manera ràpida, senzilla i confidencial i a la qual es pot accedir des de les webs cnmc.es i civio.es . L'objectiu és evitar que prop de dos milions de llars perdin aquests descomptes en el mes d'octubre si no s'acullen al nou model.

"MOON MILK", LA LLET ES POSA DE MODA A INSTAGRAM

El got de llet calenta amb mel i llimona sempre ha estat un clàssic a l'hora de cuidar-se la gola, agafar el son abans d'anar-se'n al llit o, simplement, gaudir d'un moment reconfortant a casa. Això està canviant. A la fórmula tradicional li estan sortint moltes competidores i el seu rastre es pot seguir a les xarxes socials amb l'etiqueta #Moon milk. Sempre prenent com a base la llet, els internautes es posen creatius i hi afegeixen canyella, cardamom, gingebre, extractes de flors o espècies, combinacions fotogèniques que després comparteixen a Instagram o Pinterest.

JA NO VEIEM LA TELE A LA TELE

El consum de televisió a través d'Internet s'ha duplicat a Espanya els tres últims anys, on ha passat d'un 20% a un 40%. Les dades pertanyen a l'últim Estudi General de Mitjans, dut a terme entre l'abril i el juny de 2018, d'on també es desprèn que els espanyols tampoc escolten gaire ja la ràdio a la ràdio. Els telèfons han esdevingut un dispositiu imprescindible per a accedir als continguts radiofònics (així com als televisius), desplaçant fins i tot l'ordinador i la tauleta. El 56% dels enquestats es decanta pel mòbil per a seguir programes de ràdio, mentre que la forma de llegir premsa també està canviant. El 66% de les persones afirma que la consulta en línia cada dia.

EVITAR ENGANYS A INTERNET

La xarxa és un terreny abonat per a les estafes i cal anar alerta. Aquestes són algunes de les recomanacions que la Guàrdia Civil dona als qui compren articles en línia per a esquivar venedors fantasma i lladres.

Compra sempre en llocs contrastats, amb reputació i referències d'altres usuaris. Fixa't en l'adreça electrònica del proveïdor. Solen tenir dominis propis. Si no, alerta. Si veus una superoferta, vigila. Sol tractar-se d'un esquer i els productes no arriben mai. No et refiïs dels anuncis mal redactats o que facin servir paraules que no diu ningú. Contacta amb el venedor per telèfon per a assegurar-te que existeix de debò. El preu ha de figurar en euros. Si la moneda és diferent, no compris. Evita fer servir xarxes wifi gratis o equips públics. Pot haver-hi estafadors a l'aguait. No enviïs dades bancàries per correu electrònic ni facis operacions amb bancs desconeguts. Contacta amb el teu banc si creus que t'han estafat i canvia les contrasenyes. En cas d'estafa, denuncia davant la Guàrdia Civil, la Policia o les webs respectives.