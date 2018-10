Consumir de forma sostenible és imprescindible per a aconseguir que el món sigui un lloc més just, durador i acollidor el 2030. Ho diu l'ONU, i tots hi podem contribuir a través de petits gestos.

Des de fa tres anys, el món és més just, compromès i responsable o, almenys, lluita per ser-ho. El 25 de setembre de 2015, l'ONU va impulsar la creació d'una agenda de desenvolupament sostenible en la qual els 193 països signataris es comprometien a treballar en la consecució d'una sèrie de metes per a crear un món millor. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible que figuren en la seva Agenda 2015-2030 formen part d'un projecte global, format per 17 metes entre les quals s'inclouen la fi de la pobresa, la igualtat de gènere, l'educació de qualitat, la salut o la reducció de les desigualtats. A més, l'acord preveu el desenvolupament de les energies netes i no contaminants, la cura dels ecosistemes terrestres i marins, la lluita contra el canvi climàtic o la creació d'institucions sòlides que garanteixin la pau i la justícia, entre altres metes. Totes aquestes estan interrelacionades -l'èxit d'unes afectarà les altres-, i això exigeix una conscienciació universal: tots els països han d'implicar-se i perseguir-les. I a tots els nivells socioeconòmics. Ningú no sobra.

UN CANVI DE RUMB

"És el pla estratègic de la humanitat des del 2015 fins al 2030", explica Arantzazu Acha, directora d'Unesco Etxea, el centre de la Unesco a País Basc. "Estableix 17 objectius de desenvolupament per a tot el món, amb la vocació d'unir diferents àmbits de treball de Nacions Unides. Al llarg de la seva història, l'ONU ha treballat molt les qüestions de medi ambient, igualtat de gènere o cooperació per al desenvolupament, però sempre abordant-les de forma sectorial. El 2012, en la trobada Ric+20, en què van participar agents privats i públics, activistes i governs, es va decidir crear una sola agenda que els inclogués tots, i així evitar centrar-se més en un assumpte en detriment d'uns altres", afegeix. Per a Acha, aquesta agenda és molt important perquè "iguala totes les persones del món que no divideix els països entre desenvolupats i no desenvolupats i els exigeix a tots els mateixos objectius i integra totes les visions medi ambient, drets humans, economia..., posant a la mateixa altura tots els problemes i reptes. L'ONU ha capgirat completament el seu enfocament".

Què hi pots fer tu? Fer un planeta més just i sostenible no és només tasca dels governs i les empreses. Els ciutadans també hi poden posar el seu granet de sorra i contribuir a crear una societat més responsable. Per a saber què es pot fer, l'ONU ha creat una aplicació mòbil, ODS en Acció, que explica amb xifres i vídeos cadascun dels 17 objectius. També ofereix una sèrie de suggeriments perquè els ciutadans els posin en pràctica i ajudar així a la consecució de cada meta. L'app és interactiva i permet que els usuaris hi contribueixin amb les seves pròpies idees.