Ha arribat el moment de fer dissabte a casa? Doncs obre el rebost. Tot i que poc sovint guardes la llimona o el vinagre amb els productes de neteja, has de saber que les seves propietats es poden fer servir per a treure llustre a les finestres i fins i tot per a rentar els plats. I amb menys impacte per al planeta. "Els productes de neteja que fem servir cada dia porten substàncies químiques que poden ser nocives per a l'entorn", sosté Silvia de Santos, especialista en tòxics d'Ecologistes en Acció. Altres experts, en canvi, veuen amb recel l'ús d'aquests productes tradicionals. "Des del punt de vista de la neteja domèstica, la substitució de productes clàssics com el lleixiu o l'amoníac pel vinagre no és eficient, ja que pot resultar més costós i té un risc més alt de contaminació bacteriana", afirma Antonio Tijero, professor de Productes Químics de Consum a la Universitat Complutense de Madrid.

L'Associació d'Empreses de Detergents i Productes de Neteja, Manteniment i Afins (Adelma) afegeix: "En general, l'ideal no és utilitzar-los tots sols, sinó que els productes de neteja incloguin aquests compostos naturals, com el vinagre o la llimona, en la seva composició per a reforçar l'acció del producte. En alguns casos, però, els productes naturals sí que resulten eficaços".

Per al metall, llimona. L'àcid feble de la llimona ataca l'òxid metàl.lic. Quan fem servir la llimona per a netejar casa introduïm terpens cítrics, que són hidrocarburs que sí que tenen propietats interessants de neteja i desinfecció, a més de fer bona olor.

Un rentaplats natural. Ester Bueno, educadora del programa Llars Verdes del Centre Nacional d'Educació Ambiental, proposa barrejar aquesta fórmula màgica per a un netejador de plats eficient i natural: