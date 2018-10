El més vist en xarxes socials

Tota l'actualitat sobre els temes que més t'interessen a les nostres xarxes socials! Segueix-nos a Facebook i Twitter

TWITTER:

Series capaç de viure sense generar escombraries? No és una utopia ni una missió impossible. Viure sense produir escombraries és factible, el truc consisteix a reduir a poc a poc la quantitat de residus que generem per a arribar pràcticament a zero. El moviment global ZeroWaste persegueix reduir els residus que deixem cada dia darrere nostre per fer el món més sostenible. T'expliquem com pots unir-te a aquest moviment i posar el teu granet de sorra per a salvar la terra.

7 passos per a muntar el teu hort ecològic a casa. Els aliments ecològics són aquells que han estat tractats amb pesticides naturals i conreats respectant els cicles propis de la naturalesa. Però, és possible fer un hort ecològic a casa amb èxit? Per descomptat! I per on cal començar? En aquest article t'expliquem els set passos que has de seguir per a aconseguir-ho.

FACEBOOK:

Per què hauries de tenir un alvocat a la cuina. L'alvocat és una fruita (sí, una fruita) que s'hauria de tenir sempre a mà. Encara que carrega el mite que és ple de greix i que engreixa, en realitat els seus greixos són saludables i les seves calories, que en té, no es poden comparar a les dels aliments ultraprocessats. Apunta aquestes idees per a afegir-lo a la teva dieta.