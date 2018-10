Pagar amb el mòbil: és tan fàcil com sembla?

Avantatges, riscos i reptes de fer transaccions des del telèfon.

Fa uns anys, les persones ens sentíem estranyes o incompletes si sortíem de casa sense les claus o la cartera. Però ara hi ha un altre objecte del qual molts de nosaltres som incapaços de desprendre'ns: el telèfon mòbil. Aquest artefacte que es va popularitzar com a bescanviador de trucades fa només dues dècades, s'ha convertit avui dia en un dispositiu multitasca al qual dediquem/mirem/grapegem una mitjana de 2,8 hores al dia, segons l'informe How People Use Their Devices, elaborat per Google. El fem servir per a funcions tan variades com ara parlar, escriure missatges, penjar imatges a les xarxes socials, seguir una dieta equilibrada amb les app mòbils i, per descomptat, per a comprar.

A Espanya, un 77% de la població ha comprat alguna vegada des del telèfon o la tauleta tàctil, segons dades de l'Estudi de Mobile Marketing 2017 de nPeople i IAB Spain. La principal raó? La senzillesa i comoditat que proporcionen aquests dispositius, segons el 80% dels enquestats. Però... quins són els hàbits dels espanyols pel que fa al pagament en línia? Quins tipus de transaccions hi ha? I, sobretot... quins són els seus principals beneficis i quines pràctiques és millor evitar?

COM PODEM COMPRAR AMB EL TELÈFON

La compra en línia està cada vegada més consolidada al nostre país, de la mateixa manera que agafen més popularitat els mètodes de pagament nous com el pagament mòbil. Aquest tipus d'operacions comprèn totes les transaccions financeres fetes amb telèfon, entre les quals es distingeixen principalment tres models:

Transferències de diners entre diferents usuaris.

entre diferents usuaris. M-commerce o comerç electrònic mòbil. És a dir, compra i venda de béns per mitjà d'aquests dispositius.

o comerç electrònic mòbil. És a dir, compra i venda de béns per mitjà d'aquests dispositius. Pagament amb telèfon al punt de venda.

"Pot no resultar excessiu que vuit de cada deu espanyols comprin amb el mòbil si tenim en compte que el fem servir per a comprar sense ser-ne conscients: quan paguem per una cançó, llibre o aplicació per iTunes; quan demanem un taxi per qualsevol app com MyTaxi; quan demanem menjar o paguem el tiquet del pàrquing...", sosté David Sánchez, CEO de la consultora nPeople. "I això no ha fet més que començar: n'hi ha prou de fer un tomb per qualsevol ciutat xinesa, on el telèfon mòbil, a més, és el principal mitjà de pagament, i ha desbancat l'efectiu i les targetes".

El pagament amb el telèfon desperta un gran interès entre els usuaris. Però... què cal fer per a poder-lo fer servir com a mitjà de pagament?

Tecnologia NFC: no cal tenir un mòbil especial per a començar a fer-lo servir per a pagar, però sí que hi ha un requisit important que el nostre dispositiu ha de complir: integrar la tecnologia NFC (Near Field Comunication, una cosa com ara "prop d'un camp de comunicació", en català). Aquesta tecnologia sense fil permet interactuar amb altres dispositius situats a uns 10 o 15 centímetres, en aquest cas, per a gestionar els pagaments. La majoria dels mòbils actuals compten amb aquesta tecnologia, però si no és així, hi ha adhesius que incorporen la tecnologia NFC. Apps especials: però no només n'hi ha prou de disposar de la tecnologia adequada. Una altra condició fonamental és instal.lar una aplicació mòbil dissenyada per a habilitar els pagaments. En aquest sentit, les opcions són molt variades. Les principals entitats bancàries, per exemple, disposen d'apps pròpies per a facilitar els pagaments dels clients. Passa el mateix amb les grans companyies de l'univers digital: Apple Pay, Google Pay (anomenat abans Android Play) i Samsung Pay. Datàfon adaptat: finalment, resulta imprescindible disposar d'un datàfon adaptat al pagament mòbil o que l'establiment on duguem a terme l'operació en tingui un.

Alhora que el mòbil s'ha posicionat com un dispositiu crucial com a canal de pagament, s'ha imposat com a prescriptor del procés de compra. De fet, el 38% dels usuaris l'assenyalen com a decisiu en la fase de cerca d'informació de productes i serveis, segons l'Estudi de Mobile Marketing 2017. Com assegura Sánchez, el mòbil és el canal de compra perfecte: "Combina tota la informació sobre productes i serveis per mitjà de webs i cercadors i compta amb la possibilitat del boca-orella immediat a través de WhatsApp. A més, l'acte de compra es fa en menys de 15 segons i el dispositiu mòbil funciona com a targeta de crèdit o diners en efectiu... Pot haver-hi una forma més perfecta de comprar?

Quatre consells per a fer transaccions segures

És una realitat: la tecnologia constitueix una de les palanques de canvi més importants. El món es transforma a un ritme vertiginós i el desenvolupament dels dispositius mòbils hi ha tingut molt a veure. En matèria de compres de béns i serveis, el pagament mòbil comporta nombrosos avantatges, condensats sobretot en una rapidesa i una comoditat més gran en les transaccions. Amb tot, de vegades la nostra seguretat es pot veure compromesa si no es duen a terme les pràctiques adequades. Aquests són alguns consells per a pagar amb el mòbil sense incórrer en riscos: