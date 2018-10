Manuel Chía, portaveu de la Plataforma per una Alimentació Responsable a l'Escola: "No és el mateix un menjador integrat que un altre amb servei d?àpats o línia freda, amb la cuina fora i aliments reescalfats"

Gairebé dos milions de nens i adolescents espanyols acudeixen diàriament a un menjador escolar, segons l'Institut Nacional d'Estadística. La xifra creix cada any, igual que el nombre de progenitors preocupats per la qualitat dels aliments. Tot i que els menús de l'escola poden millorar, compleixen els requisits nutricionals necessaris. Molt sovint, el control sobre què, com i quant mengen els menors és més gran que a casa.

Podem estar tranquils amb el que mengen els nens i adolescents a escola: els menjadors escolars fan els deures nutricionals. Segons el projecte HELENA, que investiga els hàbits d'alimentació i salut dels joves i nens, finançat pel Programa Marc de la Comissió Europea, la qualitat de la dieta dels nens i joves que mengen a escola és, en general, superior a la dels que mengen a casa. Això sí, sempre que estigui dissenyada per un nutricionista expert.

Dietistes, educadors i responsables de salut pública coincideixen que el centre escolar és un lloc clau per a adquirir hàbits saludables i aprendre a menjar de forma sana. A més, els nens que mengen a escola tenen menys risc de patir sobrepès o obesitat, segons l'últim estudi Aladino del Ministeri de Sanitat. Però l'informe no aclareix si això es deu exclusivament a diferències nutricionals o si hi ha res més, ja que no analitza factors socioeconòmics relacionats amb el risc de sobrepès, com el fet que una família no pugui pagar el menjador escolar.

DISSENY DEL MENÚ ESCOLAR

Una altra raó per a estar tranquils, segons els experts, és que els menús no són improvisats de cap manera. Espanya té des de 2005 una Estratègia per a la Nutrició, Activitat Física i Prevenció de l'Obesitat, i el 2011 la Llei de Seguretat Alimentària va incloure les pautes perquè els menús escolars fossin revisats per l'administració -una competència que recau en les comunitats autònomes-, així com per dietistes i nutricionistes professionals. Una mesura que, tot i alguns serrells, ha fet millorar els menús els últims anys.

NO TOTS TAN CONTENTS

Hi ha tres models de menjador escolar. El primer, el de tota la vida, amb cuina i cuiners propis de l'escola. Altres vegades és una empresa externa la que porta els seus professionals per cuinar al centre. Però és el tercer el que més genera més conflictes, especialment entre els pares i mares: aquell en què el menjar es transporta ja fet en calent o en fred, anomenat línia freda o menjar de servei d'àpats, que s'ha d'acabar de coure o s'ha de reescalfar a escola.

També és el model que més critiquen les principals associacions de pares, que lamenten que la línia freda -que guanya terreny sobretot a les escoles noves- s'assembli més al menjar precuinat que no al casolà. Encara que el patró més generalitzat depèn de cada comunitat. I mentre que a Madrid i Galícia els centres amb cuiners propis guanyen (el 85% i el 80% de les escoles conserven les cuines), a Andalusia, Castella i Lleó i País Basc passa a l'inrevés.

QUIN ÉS EL MILLOR MODEL?

La Fundació Espanyola de la Nutrició dibuixa com hauria de ser el menjador escolar ideal. Ha d'oferir un primer plat i un segon, a més d'unes postres. El menú ha d'alternar carn, peix i ous, i optar per una guarnició de verdures, completat amb pa i aigua. Les postres més equilibrades per a escolars i adolescents són una peça de fruita, encara que el menú pot incloure unes postres làcties (com ara un iogurt) una vegada a la setmana. En total, el menú ha de cobrir al voltant d'un terç de les necessitats energètiques diàries dels alumnes. Però menjar no significa només nodrir-se. També implica relacionar-se, compartir, gaudir i aprendre; un menjador escolar ideal ha de ser una oportunitat perquè els escolars coneguin nous ingredients i sabors, sense oblidar-se de fomentar els hàbits saludables i la convivència.

No podem deixar que tota la responsabilitat de la nutrició recaigui en l'escola. Els experts afirmen que tant al menjador com a casa cal ensenyar-los a triar aliments de proximitat, i a dissenyar la seva dieta d'adults amb més fruites i verdures fresques, més llegums i menys producte animal. I fer-los partícips de la compra.

Un servei a l'abast de (gairebé) tothom

17.535 centres des d'Educació Infantil fins a Batxillerat tenen servei de menjador (10.166 són públics. La resta, privats o concertats).

4,59

La veu dels pares: Manuel Chía, portaveu de la Plataforma per una Alimentació Responsable a l?Escola: ?No és el mateix un menjador integrat que un altre amb servei d?àpats o línia freda, amb la cuina fora i aliments reescalfats?.

Font: Informe menjadors escolars CEAPA 2016, MECD Dades i xifres, curs escolar 2016-2017, Ministeri de Sanitat.La Plataforma per una Alimentació Responsable a l?Escola és un grup que des de 2016 reuneix la Confederació Espanyola d?Associacions de Pares i Mares de l?Alumnat ?que integra unes 120.000 associacions? i col?lectius de protecció de la naturalesa, com ara Ecologistes en Acció. El seu portaveu, Manuel Chía, defensa els plats acabats de fer per als nens i adolescents que mengen a escola i lluita contra l?anomenat menjar de línia freda. Aquest model, que delega la cuina escolar en serveis d?àpats, s?ha convertit en objecte de crítiques per part de les principals associacions de pares i mares d?alumnes de tot Espanya.

Mengen bé els nens que fan servir el menjador escolar a Espanya?

Al nostre parer, això depèn de la gestió del menjador escolar. No és el mateix una escola que el tingui integrat en el pla del centre, com un element educatiu més, amb la seva cuina pròpia, amb aliments de proximitat i ecològics, que un centre escolar amb servei d'àpats o menjar de línia freda, amb cuines centrals allunyades del menjador i aliments reescalfats en plàstic dies després d'haver-se cuinat.

Per què critiquen tant el menjar de línia freda que es prepara en una cuina central i es conserva refrigerat fins al seu consum a les escoles?

En pocs anys, els alumnes han passat de consumir aliments locals a les escoles, elaborats al centre, a menjar productes cuinats a quilòmetres de distància i arribats de qualsevol racó del món, amb el deteriorament corresponent de la qualitat del menjar. Amb el sistema de servei d'àpats o línia freda es poden ressentir les propietats organolèptiques dels aliments (color, sabor, olor, textura), fonamentals per als qui estan aprenent a menjar. Si un plat no és bo, s'acabarà llençant. La línia freda permet la producció a gran escala de milers de menús diaris. La distribució a les escoles un o dos cops per setmana disminueix els costos del transport. Creiem que, pels motius exposats, pot suposar una minva en l'alimentació saludable dels escolars.

Al País Basc, el 72% dels menjadors ja funcionen amb serveis d'àpats. A Andalusia, el 67%, i a Castella i Lleó, el 47%. La Plataforma per una Alimentació Responsable a l'Escola creu que aquests escolars mengen pitjor?

A més de la minva de les qualitats organolèptiques que he esmentat, un altre problema del model de servei d'àpats és que fa servir una gran quantitat de plàstic. Diversos estudis adverteixen que els disruptors endocrins capaços de simular el comportament de les hormones que es contenen en el plàstic (com el bisfenol A o els ftalats) poden migrar del plàstic a l'aliment quan s'escalfa a dir, que les substàncies tòxiques del plàstic podrien passar al menjar. Entre aquests figura el projecte INMA, Infància i Medi ambient, que gestiona la base de dades més gran d'Espanya sobre mares i fills des de l'embaràs, i està liderat per catorze hospitals, universitats i institucions de salut nacionals. L'Organització Mundial de la Salut també ha alertat del perill d'aquests compostos del plàstic pels seus efectes per a la salut. I això, sense comptar amb les conseqüències mediambientals d'aquests envasos.

Llavors, creeu que el menjador escolar no aconsegueix que nens i nenes aprenguin hàbits saludables?

En bona manera, no. El sistema de servei d'àpats creix, i aquest model redueix el consum d'aliments frescos de proximitat. A més, la disparitat normativa de cada comunitat no hi ajuda, perquè fa que la inspecció i el control del servei i els plecs de les clàusules tècniques que regeixen la licitació dels contractes a aquestes empreses també sigui diferent, com també ho és en cada regió.

Hi ha alguna qüestió sobre els menjadors escolars que preocupi els pares?

Sí. El més important és que ens assegurem que la qualitat dels aliments del menjador escolar sigui la millor, i que els plats resultin atractius per als qui aprenen a menjar. Però als pares i mares també ens preocupa que en alguns casos les racions són escasses, com reflecteixen les queixes que rebem, i les coccions no són de vegades tan variades com podrien ser-ho. Molts menjadors escolars, a més, no tenen capacitat per a atendre tota la demanda de places, per la qual cosa hi ha alumnes que necessiten menjar a escola i en canvi no poden fer-ho. Una altra queixa és que el menjador sol ser un lloc sorollós, on molt sovint els alumnes no tenen temps suficient per a menjar.

Quin tipus de menjador defensen els pares i mares, llavors?

Una escola amb cuina i personal de menjador propis, un menjar que es cuini al centre, amb aliments de proximitat.

Al seu parer, quin hauria de ser el paper de les escoles en l'educació alimentària dels nens i adolescents?

El menjador escolar és una peça clau en la construcció dels sistemes alimentaris locals, sempre que es basin en criteris de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental. Però resulta necessària la implicació de la comunitat educativa en conjunt.

Què falta per a aconseguir-ho?

L'alimentació s'ha d'incorporar com un contingut curricular en els plans educatius del centre, amb professors especialitzats al menjador perquè serveixin com a plataforma de transmissió i aprenentatge de la dieta mediterrània, que prevé l'obesitat i és patrimoni immaterial de la humanitat. Però els pares també hem d'exercir un paper. No es pot delegar tot en les institucions, perquè l'alimentació dels nens i nenes és una tasca conjunta.

I què pot fer un pare o mare, o un alumne, si creu que la seva escola ofereix un menú deficient, que no respecta els criteris nutricionals que diu la norma?

No hi ha l'opció de quedar-se de braços plegats. Les associacions i federacions de famílies de pares i mares d'alumnes, així com la Confederació Espanyola d'Associacions de Pares i Mares de l'Alumnat, poden exercir una tasca de denúncia i control per a lluitar per la prestació correcta del servei. A més, cal crear òrgans administratius independents que controlin els menús de les empreses adjudicatàries, centralitzin i avaluïn les queixes dels usuaris, millorin el control sanitari i nutricional dels aliments i publiquin el resultat de les seves inspeccions.

En la seva opinió, quins són els senyals d'alarma que alerten que el menjar d'un menjador escolar pot ser dolent?

El fet que el menjador serveixi només aliments precuinats, preescalfats, congelats, menjar enllaunat o brioixeria industrial és motiu d'alarma. També cal estar atents per a comprovar que el menjador ofereixi peix almenys dos cops per setmana, i que aquest no sigui panga o altres espècies conflictives. Un bon menjador escolar hauria d'incloure fruita de temporada almenys tres vegades per setmana i verdura cada dia (com a plat o guarnició).

Llavors, quin seria el seu menjador per a nens ideal?

Un d'ells és al barri d'El Albaicín, a Granada. El menjador de l'escola pública Gómez Moreno està gestionat pels pares i mares des de fa més de deu anys, i el 80% dels aliments que ofereix són de producció ecològica. Té cuina pròpia i una de les taxes de sobrepès i obesitat de l'alumnat més baixes de la província, com reconeixen molts premis. Aquest és el model que hem d'aconseguir per a tothom.