Reprendre les obligacions després de les vacances suposa un esforç econòmic i psicològic. A més d'afrontar despeses importants, els adults han de lluitar contra la davallada en l'estat d'ànim que suposa renunciar al temps lliure i tornar a la rutina, una cosa que també afecta els nens. Comprar amb astúcia i cuidar-se un mateix són els primers passos per a suavitzar la pronunciada costa de setembre.

La primera quota del gimnàs, la reserva de plaça a l'acadèmia d'anglès i, si tenim fills, també la matrícula de les extraescolars o la compra de roba d'abric. El setembre irromp amb força després del plàcid agost, ataca directament la butxaca i a més ve acompanyat de pluja, rutina i horaris. Disminueixen les hores de llum, la sensació vacacional, el temps lliure i, per a molts adults i nens, tot això es deixa sentir en l'estat d'ànim. Fer que els escolars primerencs es familiaritzin amb la idea de l'escola abans de començar-la els ajudarà a perdre por, per exemple, mentre que els pares faran bé de reservar-se moments de lleure després de tornar a la feina.

L'EDUCACIÓ ES PAGA... CARA

La costa de gener s'emporta la pitjor fama, però la del novè mes de l'any és fins i tot més pronunciada. La despesa extra que suposa la tornada a escola és la més difícil d'afrontar de l'any per al 50% de les persones amb nens, per sobre de les vacances o del Nadal, segons les dades que es desprenen de la IV Radiografia de les famílies nombroses a Espanya de 2017. Només al setembre, i segons la plataforma Kelisto, els espanyols es gasten entre 400 i 1.000 euros per fill. Aquest any, les famílies es deixaran una mitjana de 500 euros per alumne només en material, roba, calçat i llibres de text. Tot això, sense comptar les quotes del cada vegada més necessari ordinador personal. A això cal sumar el reajustament de preus d'alguns productes de consum habitual que sol produir-se aquest mes. El setembre de 2017, tant la gasolina com la carn de porc, de pollastre o de boví van pujar per sobre del 2%. Per no parlar de l'impost sobre béns immobles (IBI), que des que va començar la crisi ha pujat un 30% i el pagament fraccionat del qual passa factura també ara.

A més d'abonar les quotes escolars, les excursions, el menjador o l'autobús dels fills -qui en té-, els grans també han d'afrontar el pagament del seu transport fins al lloc de treball, el dinar diari fora de casa o les pròpies extraescolars. Els adults també tornen a classe després de les vacances per assistir a cursos, màsters o idiomes amb la finalitat d'estar més ben formats i així accedir al mercat laboral en llocs de més responsabilitat i remuneració.

Reservar amb antelació les activitats, comprar per endavant, planificar, recórrer a abonaments o decantar-se pels mercats de segona mà són alguns recursos a què es pot recórrer per a ajudar la butxaca. Adquirir un llibre de text utilitzat costa entre 8 i 13 euros menys que comprar-ne un de nou, fet que comporta un 36% d'estalvi, segons un estudi del 2017 de la plataforma Vibbo, que assegura que cada any aquest mercat alternatiu mou 1,7 milions d'euros a Espanya. També hi ajuden les apps destinades a controlar despeses, com Fintonic. Premiada per Google, permet controlar els diners que entren i surten de diversos comptes corrents.

La costa de setembre, en xifres

La despesa en educació creix un 10% al setembre, el mes que precisament menys invertim en restaurants.

Un llibre de text utilitzat costa entre 8 i 13 euros menys que un de nou, xifra que representa un estalvi del 36%.

1,7 milions d'euros mou el mercat de llibres de textos de segona mà.

Només al setembre, els espanyols es gastaran entre 400 i 1.000 euros per fill.

7 TRUCS PER A CUIDAR LA BUTXACA La regla de les tres erres -reduir, reutilitzar, reciclar- també s'aplica en la costa de setembre, encara que hi ha altres recursos a què els escolars i els adults poden recórrer per a gastar menys. Buscar bé els llibres de text. El primer és comparar preus, una cosa que es pot fer a OKlibros, Ahorra en Libros, Buscarlibros.com o Textolibros.com. També es pot recórrer a webs de venda d'intercanvi o de segona mà, com Bookint.eu, Truequebook o ReLibrea o Donaz. Andalusia, Galícia, Navarra i la Comunitat Valenciana disposen de sistemes de préstec de llibres gratuït, als quals aquest any se suma també Madrid. "Heretar" el material escolar. Després de revisar el que hi ha a casa, el millor és optar per marques blanques. A més de llibres de text de segona mà, la plataforma en línia d'estalvi escolar Uniformesylibros.com disposa d'uniformes, material escolar o instruments de música. Astúries, Balears o Aragó ofereixen deduccions per despeses escolars, per la qual cosa, si ets resident d'aquestes comunitats, guarda els tiquets per a la pròxima declaració de la renda. Hi ha necessitat de roba nova? A més d'heretar, acudir a outlets o pop-ups d'intercanvi de roba, com De armario a armario, o algunes botigues de segona mà, com Percentil, Quiquilo, Kukukids o Patatam, un s'assegura una estrena o semiestrena. Si el teu fill o filla necessita uniforme, unir-te a altres famílies per adquirir-lo en grup directament del majorista que els subministra pot resultar més econòmic. Inculcar l'estalvi en els nens, La tornada a escola pot ser el moment idoni per a fer que els fills prenguin consciència de la importància del consum responsable, l'estalvi i el veritable valor dels diners. Per això, una bona idea, encara que sembli desgavellada, és portar els nens a comprar el material escolar. Caldrà omplir-se de paciència, deixar que facin una llista del que necessiten, una vegada vist el que hi ha a casa, i ajustar-s'hi bé. Transports més sostenibles. Si no hi ha més remei, els nens hauran de moure's en transport escolar i els adults, en el seu propi vehicle. Però què hi ha del transport públic? Els abonaments mensuals són molt econòmics, i més en el cas de les famílies nombroses. I si anem a peu o amb bici, encara que triguem 20 minuts? Una altra possibilitat és posar-se d'acord amb uns altres i organitzar-se per a compartir cotxe. Activitats extraescolars? Les activitats complementàries de l'escola s'avisen a començament de curs i solen estar subvencionades per les AMPA, per la qual cosa convé ser previsor i tenir-les en compte perquè no ens agafin desprevinguts. Per a estalviar en formació, els adults poden recórrer a tutorials, aplicacions mòbils o cursos MOOC (cursos massius oberts online) des de webs com OpenupEd. Canviar de companyia? Llum, gas, comissions de bancs, telèfon... es tracta de despeses fixes que s'afegeixen a totes les que cal fer al setembre, però que també es poden reduir. Com? Comparant ofertes i tarifes de diferents proveïdors i valorant si és el moment de variar per a acollir-se a una altra de millor. Els comparadors de preus Twenga, Ciao, Idealo, Shoppydoo o Kelkoo ajuden en aquesta missió.