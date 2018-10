La societat està obsessionada. Els greixos són un macronutrient essencial per a una alimentació saludable, però demonitzat en gairebé totes les dietes. Se les relaciona amb malalties cardiovasculars, amb el temut sacsó de greix abdominal i amb l'augment del colesterol. Però hi ha greixos i greixos. Entre els favorits, l'oli d'oliva i els aliments amb àcids omega-3 i omega-6, que a més de ser essencials per a portar una dieta sana, cuiden la salut i protegeixen el cor. Els experts recorden que en nutrició no res és tan obvi com sembla i que, abans d'acusar-los de tots els mals, cal conèixer les característiques de cadascun. Els matisos són essencials.

Ja siguem atletes dels Jocs Olímpics o models per a un estudi de pintura de talla Rubens, el nostre cos necessita greixos. És cert que atresoren més calories que altres macronutrients: 9 quilocalories en cada gram, el doble de les que conté un gram de proteïnes o d'hidrats de carboni (que tenen 4 quilocalories). Però l'organisme els necessita. "Els greixos són el nutrient energètic per excel.lència", afirma Emili Ros, cap del grup d'Obesitat i Nutrició del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de l'Institut Carlos III. "Els lípids, a més, són font dels anomenats àcids grassos essencials que el cos necessita, però que no pot sintetitzar per si mateix, primordials per al bon funcionament de les cèl.lules i el metabolisme", sentencia Ros, també director de l'informe "Consens sobre els greixos i olis en l'alimentació de la població espanyola adulta", de la Federació Espanyola de Societats de Nutrició, Alimentació i Dietètica.

Els greixos o lípids estan presents en plantes, animals i fins i tot en alguns organismes microbians. A més, no només aporten a l'organisme el combustible requerit, sinó que moltes vitamines importants, com la A, la D, la E i la K només viatgen en aquestes (per alguna cosa es diuen liposolubles).

ET SOBRA GREIX, PERÒ NO TOT

Els dietistes-nutricionistes coincideixen: els greixos han de formar entre el 25 i el 30% de la dieta saludable. El problema és que no tots són iguals ni actuen de la mateixa manera en el cos. "Encara que constitueixen la nostra font principal d'energia, el tipus i la qualitat dels que mengem tenen una influència profunda sobre la salut", adverteix Ros. L'estat de la qüestió es resumeix, per tant, en quin tipus de greix prenem.

D'una banda hi ha els que els experts anomenen "greixos recomanables". Són els olis i greixos insaturats, especialment aquells que aporten àcids grassos essencials, com els àcids omega-3 i els omega-6, que el cos necessita incorporar per mitjà de l'alimentació, ja que no és capaç de sintetitzar-los per si mateix. Podem trobar-ne en aliments com la fruita seca, l'oli d'oliva, el peix blau, les llavors, la soia i algunes fruites com l'alvocat. Són de dos tipus: poliinsaturats i monoinsaturats.

Greixos monoinsaturats . Són els més saludables: els experts recomanen que la meitat dels greixos que prenguem siguin d'aquest tipus, pel valor nutricional i els beneficis que tenen per a l'organisme. D'origen vegetal, sobretot l'oli d'oliva.

. Són els més saludables: els experts recomanen que la meitat dels greixos que prenguem siguin d'aquest tipus, pel valor nutricional i els beneficis que tenen per a l'organisme. D'origen vegetal, sobretot l'oli d'oliva. Greixos poliinsaturats. En trobem sobretot en olis vegetals (gira-sol, blat de moro o soia) i en el peix (més en el blau, com ara anxoves, tonyina, sardines, verat i salmó). Destaquen els àcids grassos poliinsaturats omega-6: en olis vegetals com el de gira-sol, blat de moro, soia i els omega-3 del peix, vegetals i oli de soia. Altres aliments que aporten greixos insaturats amb àcids grassos essencials són la fruita seca, l'oli, algunes llavors i fruites com l'alvocat. Una nota més: l'oli de gira-sol alt oleic és cada vegada més freqüent en alguns aliments. Aquest greix substitueix part dels seus omega-6 per àcid oleic (monoinsaturat), que és l'àcid gras majoritari en l'oli d'oliva, per la qual cosa l'oli de gira-sol alt oleic té una composició més semblant a la de l'oli d'oliva.

El podi de la salut, de millor a pitjor Insaturats: Monoinsaturats : Oli d'oliva verge extra (78,2 g), oli de colza (65,3 g), maionesa amb oli d'oliva (62,3 g), avellana (46,4 g), sobrassada (28,91 g).

: Oli d'oliva verge extra (78,2 g), oli de colza (65,3 g), maionesa amb oli d'oliva (62,3 g), avellana (46,4 g), sobrassada (28,91 g). Poliinsaturats: Oli de gira-sol (63,5 g), nous (43,7 g), pipes de gira-sol (37,5 g), pasta fullada (22,2 g), areng salat (11,6 g), tonyina en oli vegetal (5,5 g). Saturats: Mantega (55,1 g), coco dessecat (49,9 g), bacó (29,4 g), formatge castellà (26,4 g), nou moscada (25,9 g). Trans: Margarina de blat de moro (4,8 g), crema de xocolata amb avellanes (4 g), massa de pasta fullada (2,9 g), dau de brou (2, 3 g), formatge tetilla (1,8 g). Quantitats de greix sobre 100 grams de producte. (Font: Base de dades Espanyola de Composició d'Aliments).