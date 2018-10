A L'ESTIU TAMBÉ ENS RELAXEM AMB ELS HÀBITS SALUDABLES. FEM MENYS EXERCICI I LA NOSTRA ALIMENTACIÓ CANVIA ... A PITJOR. EL RESULTAT ES NOTA EN TORNAR: EL NOSTRE PES AUGMENTA, DE MITJANA, 2 QUILOS.

De la mateixa manera que els quilos es guanyen amb una rutina, la pèrdua de pes també requereix uns hàbits. En aquest sentit, cal tenir en compte que no existeix el pes ideal. Tampoc no hi ha una dieta miraculosa que serveixi a tothom per a aprimar-se. El que sí que existeix és un rang de pes normal i unes pautes generals per a mantenir-se dins d'aquest interval. Durant les vacances pugem de pes i no ho diu només la bàscula. Diferents estudis apunten que els mesos de descans tendim a engreixar-nos. El canvi d'hàbits, unes eleccions dietètiques pitjors, la minva d'exercici físic i la mandra a l'hora de cuinar expliquen, en part, que tornem amb uns quilos de més. I això que l'estiu és ric en aliments saludables i es presta a menjar més lleuger. El pes que guanyem a les vacances va dels 500 grams als 4 quilos. No sembla massa ni és una xifra per a alarmar-se, per descomptat, però sí que hauria de ser un toc d'atenció perquè, en general, aquests grams es queden, igual com passa amb els que guanyem per Nadal. A poc a poc, any rere any, ens allunyen del nostre pes saludable. Això per què passa? I, sobretot, què podem fer per a posar-hi remei?

CALORIES LLESTES PER A BEURE

Sobre les causes, el dietista-nutricionista Julio Basulto és molt clar: de fons, hi ha una qüestió social. "A l'estiu mengem fora de casa més sovint. El menjar dels restaurants és saborós perquè té més quantitat de sal. Està bo, i per això ens costa deixar de menjar. A més, si estem acompanyats, mengem més de pressa i més quantitat perquè culturalment pertanyem al club del plat net", descriu. Però la pressió dietètica no és només cosa de bars. A casa no ho fem gaire millor. Una enquesta elaborada l'estiu de 2015 sobre conductes i actituds alimentàries a Espanya va revelar que gairebé el 70% de les persones recorria sovint a menjars precuinats.

La mateixa enquesta mostra una altra dada singular: gairebé el 90% de les persones assegura que el menjar és un dels pocs plaers que conserva. Una ració de braves, últim bastió del lleure. És això el que ens fa engreixar-nos? No. Sorprenentment, el menjar no és l'únic responsable del record de les vacances. Ni tan sols és el principal. A l'hora d'analitzar què ens passa a l'estiu, Basulto posa l'accent en un altre aspecte: les "calories líquides", aquestes que no són al plat, sinó al got. "El problema és en les begudes, els gelats i les postres. Prenem begudes ensucrades, orxates, granissats... i alcohol". Per concretar: una canya té 105 kcal, i un got de sangria, 177 kcal. Podria semblar poc si en beguéssim només un got, o si ho féssim de tant en tant. Però la realitat mostra que no és així. Bevem més quantitat i més sovint a l'estiu. "I cal tenir en compte una altra cosa -afegeix l'expert-: l'alcohol estimula la gana".

Si hem tornat de vacances amb algun quilo de més, segurament es deu al fet que ens hem abocat al plaer del quiosquet de platja, però també perquè ens hem oblidat de l'esport i hem convertit en quotidià allò excepcional. La disminució de l'activitat física, l'allargament de la nit, la terrassa i els capritxos gastronòmics gairebé diaris són una combinació temptadora que ens passa factura al setembre, tant al banc com a la bàscula. Corregir el problema del pes és senzill, però no necessàriament ràpid.