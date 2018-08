La relació entre l'estiu, l'oci i el desig és alguna cosa més que una sensació quan augmenta el nombre d'hores de sol, ens despullem de l'abric i comencen els balls hormonals. La nostra atracció física canvia al llarg de l'any. Vegem què hi ha de cert en la relació química que dispara els enamoraments i la nostra activitat sexual aquests mesos.

El vaivé sexual de l'estiu interessa els científics -són humans, com nosaltres- i ha estat objecte d'estudi des de sempre. "Amb la calor, em fa mandra" és una expressió molt menys freqüent aquests mesos que "arriba el bon temps i em desenfreno". Se sent a la tertúlia d'amics, a la taverna, a l'oficina. Fins a la mateixa universitat d'Oxford (Regne Unit) s'ha proposat fer llum sobre l'assumpte, enfocant-ho des de les dades empíriques que faciliten les llistes de fecunditat: en l'informe Estacionalitat en la reproducció humana, els investigadors britànics conclouen que, als països de climes temperats o freds, amb estius de temperatures elevades però no tòrrides, els naixements augmenten durant els deu mesos posteriors a l'estiu. Anys del baby boom i bromes estadístiques (com ara celebracions polítiques o esportives) al marge.

Per contra, asseguren els experts, als països de clima càlid o tropical, amb estius més calorosos, la natalitat descendeix durant els deu mesos després de l'estiu. La conclusió dels científics és que l'estiu fa el seu treball, i el nombre de relacions sexuals creix, sempre que les temperatures no siguin excessives ni extremes.

"El desig eròtic, i per tant els afectes, tenen la seva pròpia dinàmica", comenta la bioquímica i sexòloga Natalia Urteaga, de l'Associació Estatal de Professionals de la Sexologia. No mantenim un desig constant al llarg de tota la nostra vida. En funció de l'estat d'ànim, de les necessitats i de les interaccions amb els altres i amb l'entorn, es manifestarà d'una manera o una altra. "Per això, estats apàtics i malenconiosos (com ocorreria amb l'astènia primaveral), o estats més actius i extravertits (com sol passar a l'estiu) influeixen en el desig sexual", conclou l'experta. Però l'estiu no dispara el desig sexual de tots, ni de la mateixa manera, explica la sexòloga. Hi ha persones amb més predisposició a veure's afectades per les variacions climàtiques.

MESOS DE "TRASBALS" SEXUAL

Per a entendre per què l'estiu desperta el desig sexual, primer cal posar nom propi a la química del desig. I la protagonista del remolí hormonal es diu testosterona. Segons la biòloga i antropòloga Helen Fisher, professora de la Universitat de Rutgers i autora de Por qué amamos: Naturaleza y química del amor romántico (Punto de lectura), aquesta hormona és una de les estrelles en el món de l'enamorament eròtic i assoleix el nivell àlgid a l'estiu. El motiu d'aquesta revolució hormonal es troba en el sol i en el rellotge: els dies són més llargs, i aquest augment d'hores de llum l'activa. L'astre podria augmentar els nivells de testosterona en els homes, diu la biòloga, ja que la durada més llarga dels dies d'estiu predisposa l'alliberament més gran d'aquestes hormones sexuals masculines d'una manera natural. Però la testosterona no està sola en la tasca de trasbalsar el desig. La serotonina, el neurotransmissor que influeix en el plaer, també està més desperta a l'estiu, diu Fisher, que ha estudiat durant 30 anys l'amor romàntic. I el mateix passa amb les feromones, substàncies que desprenem per la pell i que, asseguren els científics, actuen com a imants sexuals entre individus. És fàcil d'endevinar que elles també viuen la seva particular festa durant l'estiu, ja que en aquesta estació ensenyem més pell i les feromones estan més exposades.

Fins i tot hi ha qui ha treu la calculadora sexual per a saber quantes hores de llum calen per a disparar el desig. És el cas de l'estudi publicat en la revista científica especialitzada The Journal of Reproductive Rhythms. Aquests experts asseguren que el moment de l'any perfecte per a concebre (i gaudir del sexe) és quan el sol brilla durant almenys 12 hores al dia. Una equació que es compleix a l'estiu (i per contra, no es dona durant l'hivern). Tot aquest trasbals sexual té molt de química. "Amb l'augment de la temperatura i les hores de llum, la regulació hipotalàmica es veu afectada i alteren la producció de determinades hormones i neurotransmissors, que estan més actius", diu Urteaga. I aquest xut d'hormones "afecta el nostre estat físic, emocional i intel·lectual, i per tant també la manera de relacionar-nos eròticament", aclareix la sexòloga.

ALCOHOL I DROGUES: DESINHIBIR AMB RISC L'alcohol passa per ser un dels afrodisíacs (o animadors) més antics. Actua com a desinhibidor de la conducta, facilita la trobada sexual i incrementa el desig, però implica un efecte contradictori: pot dificultar l'erecció. Una cosa semblant ocorre amb el cànnabis: té efectes depressors i relaxants que fan oblidar prejudicis i tabús, així com un augment de la percepció de sensacions. No obstant això, en les dones disminueix la lubricació vaginal i dificulta l'orgasme, i en els homes reduiria la producció de testosterona, hormona que genera l'apetit sexual.