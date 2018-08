Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

La Audiència Provincial de Biscaia anul·la clàusules d'un préstec hipotecari ja extingit i rebutja la "prescripció" al·legada pel banc

Un consumidor va demandar davant del Jutjat de 1a Instància núm. 11 de Bilbao la nul·litat de les clàusules d'imposició al prestatari (és a dir, a ell) de despeses i tributs de constitució d'escriptura i de venciment anticipat d'un préstec hipotecari amortitzat anticipadament. El banc demandat s'hi va oposar i va al·legar que el client va acceptar les clàusules lliurement, i que no era procedent demanar la nul·litat d'un contracte extingit. El jutjat esmenta la sentència del Suprem del 21-01-2010, que declara imprescriptible l'acció de nul·litat davant d'un supòsit de nul·litat absoluta. I aprecia aquest supòsit en les clàusules denunciades per no haver estat negociades individualment i per imposar al consumidor despeses de documentació i tramitació que per llei corresponen a l'empresari. Els dos fets són abusius segons la Directiva 93/13/CEE del 5/4/1993, la LGDCU i altres lleis complementàries. La sentència, dictada el 6 de setembre de 2017, va condemnar el banc a retornar al prestatari la meitat de les despeses notarials i la totalitat de les despeses registrals i de taxació: 799 euros. La Secció 4a de l'Audiència Provincial de Biscaia, a la qual va apel·lar el banc, va dictar sentencia el 22 de març passat confirmant íntegrament la de primera instància, que incloïa la condemna en costes a l'entitat financera.