Un jutge prohibeix la publicitat d'un complement alimentari que afirma augmentar la libido, l'eficàcia de l'erecció i el plaer sexual

El 30 de gener passat, el Jutjat Mercantil núm. 3 de Barcelona va ordenar, per publicitat il·lícita i competència deslleial, el cessament definitiu de la publicitat d'un complement alimentari anomenat "Elixir Dragó Homo Erectus " que, entre altres presumptes beneficis per a la salut, augmentava la libido, l'eficàcia de l'erecció i el plaer sexual. Es tracta d'unes càpsules anunciades a la web d'una comercialitzadora de productes similars i avalades per un conegut doctor i escriptor. Presentada per una associació d'usuaris de la comunicació, la demanda afirmava que l'anunci atribuïa al producte i als seus ingredients propietats no reconegudes per l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA). Adjuntava, a més, un informe d'Autocontrol (organisme independent d'autoregulació de la indústria publicitària a Espanya) que, sobre el mateix anunci, advertia que vulnerava el Reglament Europeu 1924/2006 sobre declaracions nutricionals i de propietats saludables dels aliments i el Reial Decret 1907/1996 sobre publicitat de productes, activitats o serveis amb pretesa finalitat sanitària. Cap producte alimentari i/o sanitari es pot atribuir efectes preventius o terapèutics sense una base científica contrastada i sense el reconeixement exprés de l'Administració sanitària de l'Estat.