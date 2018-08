Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Un taller d'Elx indemnitza amb 11.183 euros un client el cotxe del qual es va cremar i va resultar sinistre total durant una prova excessiva i indeguda.

Un automobilista va deixar el cotxe a un taller d'Elx per avaria del maneguet i perquè "feia estrebades a les pujades". Però el taller li'l va tornar cremat, sinistre total, va incomplir l'obligació de custòdia i restitució que comporta el contracte de dipòsit. Al judici celebrat al Jutjat de 1a Instància núm. 1 d'Elx, el taller va tractar d'exculpar-se al·legant que l'incendi va ser un fet fortuït mentre provava el vehicle, que l'obstrucció al filtre de partícules que va causar el foc no era previsible ni tenia a veure amb el maneguet trencat. El perit de la demanda va ser més convincent: el taller hauria d'haver detectat abans l'obstrucció i la "prova" va excedir la prudència i va suposar, a més, un ús indegut ("per a menesters propis de l'activitat del taller") del cotxe per reparar. I és que aquest es va incendiar quan un operari del taller el conduïa entre Elx i Alacant (18 km) per a comprar, precisament, un maneguet. La sentència, emesa el 13/01/2017, va ordenar una indemnització d'11.183 euros al demandant. El taller va recórrer davant l'Audiència Provincial d'Alacant i aquesta es va pronunciar el 15 de desembre passat ratificant la sentència de primera instància.