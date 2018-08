Requisits per a la instal·lació de càmeres de vídeo

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

A la comunitat de veïns on resideixo s'han registrat últimament robatoris en diversos pisos i ens estem plantejant la possibilitat d'instal·lar càmeres de seguretat com a mesura dissuasòria i també per a tractar d'identificar els lladres si tornen a visitar-nos. Quins requisits calen per a instal·lar i gestionar les càmeres?

Per a la instal·lació de càmeres de vídeo en una comunitat de veïns n'hi ha prou amb l'acord en la Junta de Propietaris en els termes que estableix la Llei de Propietat Horitzontal. Això sí, abans convé informar-se bé d'on es poden col·locar i com s'han de fer servir per no violar el dret a la pròpia imatge i a la privacitat de les persones, tant la de les que pertanyen a la comunitat com, i sobretot, la de les persones alienes. I en aquest sentit és més que aconsellable veure el que diu sobre aquest tema la Llei Orgànica per a la Protecció de les Dades de Caràcter Personal (LOPD) i fer una consulta directa a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). Els respondrà que les càmeres només es poden instal·lar a les zones comunes de la propietat (exclosos banys, vestuaris o llocs anàlegs), que al seu costat haurà d'haver-hi un cartell que adverteixi de la presència i que, excepte una franja mínima dels accessos a l'immoble, no podran captar imatges de la via pública ni de terrenys, habitatges o qualsevol altre espai aliè confrontant. Si les càmeres permeten l'enregistrament d'imatges, la comunitat haurà de crear un fitxer i trametre'l a l'AEPD perquè l'inscriguin en el registre de fitxers i atendre després les instruccions que li proporcioni l'Agència sobre l'ús de les imatges, ja que el tractament de les dades de caràcter personal és una matèria que gaudeix d'una protecció legal molt important i les sancions que estableix la LOPD per a les infraccions per acció o omissió són molt elevades. No declarar un fitxer davant l'AEPD, per exemple, pot suposar una multa de 60.000 euros; una cessió de dades sense consentiment pot arribar als 600.000 euros.