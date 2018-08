Trucades des de fix a números amb 806

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

El mes passat em va arribar una factura de telèfon molt elevada per diverses trucades des del meu telèfon fix a un 806. Aquestes trucades les ha fetes la meva germana, que viu amb mi i té minvades les facultats mentals. Hi ha alguna possibilitat que la companyia em retorni aquests diners?

Depèn de les dades que reflecteixi la factura sobre aquestes trucades. Segons el Reglament 261/2002 sobre drets dels usuaris en els serveis de tarificació addicional i els articles 22 i 23 del Reial Decret 899/2009, en les factures, les operadores telefòniques han de desglossar en un bloc a banda les trucades de tarificació addicional, sense que puguin passar de 30 minuts exactes les fetes als 803 (serveis exclusius per a adults), als 806 (serveis de lleure i entreteniment) i als 807 (serveis professionals). Si la factura que li ha arribat no desglossa les trucades al 806, reclami a la companyia la devolució del cost de totes. Si hi ha el desglossament, miri bé la durada de totes les trucades al 806 i, si veu que alguna o algunes superen els 30 minuts, encara que siguin uns pocs segons, reclami'n la devolució corresponent. Aquestes normatives obliguen les operadores a tallar automàticament les trucades als 803, 806 i 807 quan arriben als 30 minuts exactes. Si no ho fan, no poden cobrar aquestes trucades. A més de la possible reclamació, segons el que vostè trobi en la factura, per a evitar que es repeteixi el que ha passat li recomanem que demani a la seva companyia telefònica l'exclusió del número del seu telèfon fix de les trucades de tarificació addicional. La companyia està obligada a fer-ho; és a dir, a impedir que des del seu telèfon fix es pugui trucar a aquests números especials i de cost elevat.