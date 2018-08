Manual de vida moderna: noves tecnologies i notícies sostenibles

Si abuses del filtre "Inkwell", pots estar deprimit: els colors que triem a Instagram parlen del nostre estat anímic

Els tons, els trets facials o els motius que els usuaris trien publicar a la xarxa social Instagram poden donar pistes sobre l'estat anímic. Així ho afirma un estudi de la revista EJP Data Science sobre 166 usuaris, del qual es va deduir que els que estaven deprimits tendien a publicar fotos més blaves, fosques i grises, i també a decantar-se pel filtre Inkwell, que converteix el color en blanc i negre. D'altra banda, les persones sanes solien triar el filtre Valencia, que il·lumina les imatges i els aporta calidesa.

Correus electrònics amb data de caducitat

La nova versió de Gmail permet enviar correus electrònics que caduquin després d'un període de temps establert; és a dir, que s'autodestrueixin. Els usuaris també podran eliminar l'opció de reenviar, copiar o descarregar per a evitar filtracions no desitjades.

Turisme que deixa petjada: els viatgers generen el 10% de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle de tot el planeta

Fa set anys, l'Organització Mundial del Turisme (OMT) va estimar que les activitats relacionades amb els viatges generarien avui el 5% de les emissions globals de carboni. Lamentablement, la realitat duplica en l'actualitat aquelles previsions. Una recerca de la Universitat de Sydney publicada a Nature Climate Change atribueix al turisme el 10% de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle en tot el planeta. Encara que països emergents com la Xina o l'Índia cada vegada contaminen més per aquest motiu, els Estats Units continuen sent el que més contamina.

Les bosses de plàstic es cobren des de l'1 de juliol

Fins ara, molts comerços les cobraven, però es tractava d'una mesura voluntària. Des de l'1 de juliol, tots els establiments espanyols tenen l'obligació de demanar diners a canvi de cada bossa de plàstic que dispensin als clients, com estableix el Reial Decret del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient aprovat el 18 de maig passat. L'objectiu d'aquesta mesura és lluitar contra l'enorme contaminació que es genera per a fabricar-les i rebutjar-les.