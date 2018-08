Manual de vida moderna: de compres

Demanar un crèdit a Espanya, un 70% més car que a Europa

Els préstecs per a comprar un cotxe, moblar un habitatge o fer un viatge -és a dir, els no hipotecaris-, creixen a Espanya a un ritme del 15% a l'any. Els crèdits al consum d'entre un i cinc anys de durada tenen un interès mitjà del 8,3%, un 70% per sobre de la mitjana del 4,8% que hi ha a l'eurozona. Mentre que algunes associacions de consumidors consideren aquestes condicions abusives, l'Associació Espanyola de Banca indica que al nostre país hi ha més demanda de crèdit de consum perquè la nostra economia creix més de pressa que la mitjana europea.

Facebook fa esclatar el desig... del consumidor: el 62% dels compradors es deixa influir per les publicacions dels seus amics a les xarxes socials

Set de cada deu usuaris de les xarxes socials consulta opinions d'uns altres abans de comprar productes per Internet, i el 62% d'ells assegura que ha descobert i ha adquirit articles gràcies a veure'ls esmentats en les publicacions dels seus amics. D'acord amb aquestes dades, proporcionades per l'aplicació italiana Friendz, la influència d'aquestes plataformes en els hàbits de compra ha pujat un 29% respecte de l'any anterior, i Facebook continua sent la que genera més impacte a Espanya dins dels processos de consum. Les fotos hi tenen un paper decisiu. "Dues de cada tres publicacions fan servir imatges", recorden des d'aquesta aplicació que es basa, precisament, a ajudar els usuaris a monetitzar les instantànies que publiquen a les xarxes.

Imprimiu-me aquesta casa!

La primera casa d'Espanya impresa en 3D ja és una realitat gràcies a quatre joves de la Universitat Politècnica de València, que van aixecar al març un habitatge unifamiliar de 24 m2 en 14 hores. Aquest mètode permet estalviar un 35% les despeses de construcció i fer-les servir, entre moltes altres aplicacions, en zones devastades per catàstrofes naturals.

Comprar alcohol serà més car a Escòcia

Tot i que l'Associació Escocesa del Whisky (SWA) fa sis anys que intenta impedir-ho, una nova normativa estableix que la unitat d'alcohol a Escòcia (10 mil·lilitres d'alcohol pur) tindrà un nou preu mínim de 0,57 euros en supermercats i botigues autoritzades. Adoptant aquesta mesura pionera, que implica que una ampolla de vi de 12 unitats no es pugui vendre per menys de 6'80 euros, el país vol lluitar contra l'alcoholisme.