Manual de la vida moderna: els perills de l'"slime" i de fumar

El costat fosc de l'"slime": el "blandiblú" casolà pot resultar tòxic

El 2017, al voltant de 87 milions de persones de tot el món van buscar a Google tutorials per a fer slime, aquesta massa viscosa de colors cridaners que tant agrada als nens. Als noranta la moda era comprar blandiblú, ara és elaborar-lo. Malgrat això, diverses escoles, governs autonòmics i associacions de consumidors han alertat que moltes de les receptes que es proposen a Internet són tòxiques, especialment les que contenen bòrax o borat de sodi, un compost químic que es ven a les farmàcies i que pot generar cremades o problemes gastrointestinals.

Fumar un cigarret al dia, molt pitjor que deixar-ho

Moltes persones pensen que, si en comptes de 20 cigarrets al dia en fumen només un, tenen 20 possibilitats menys de patir una malaltia cardiorespiratòria. Lamentablement, no és així. A partir d'una macroinvestigació feta al Regne Unit amb dades de 140 estudis i que involucra 13 milions de persones, el British Medical Journal ha publicat aquest any un article on afirmava que, amb un cigarret al dia, el risc augmenta en una proporció molt més alta. Els homes que ho fan tenen un 48% més de possibilitats de patir una malaltia cardiorespiratòria que els que no fumen cap cigarreta, mentre que les dones tenen un 57% més de paperetes que les seves homòlogues no fumadores.