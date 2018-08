SI LA CALOR NO ET DEIXA DORMIR... FICA ELS LLENÇOLS AL CONGELADOR

L'aire condicionat no és sostenible ni barat. Per mantenir la llar fresca a l'estiu, és millor optar per pràctiques verdes i imaginatives.

Més d'un segle després que el nord-americà Willis Carrier va dissenyar el primer aire condicionat de la història, el seu invent continua sent controvertit. En ciutats que passen de 40 ºC a l'estiu, com ara Sevilla, hi ha qui reclama un carrer amb el seu nom. L'enginyer que va aconseguir refrigerar l'aire té molts amics al sud, és clar, però al mateix temps creixen les veus que recorden que l'aparell que va crear perjudica seriosament el medi ambient, la salut i la butxaca. No només llança més CO2 a l'atmosfera, sinó que pot consumir fins a un 70% de la despesa energètica d'una casa els mesos més calorosos o brindar refredats en ple agost. Per evitar que l'aire condicionat ens passi qualsevol de les seves factures -i sense qüestionar l'enginy de Carrier-, hi ha trucs que podem posar en pràctica per a lluitar contra les altes temperatures a casa de forma més ecològica. Si volem donar un cop de mà al planeta en època estival, consciència verda i imaginació.