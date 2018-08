Només cal aixecar la vista un segon: en un radi de mig metre, n'hi ha un exemplar. Vivim amb ells, i els devem gratitud per comoditat i per seguretat. Ja continguin aliments, begudes, productes de neteja o medicaments, els recipients suggereixen, sobretot, protecció. I sembla que en som conscients. Aquesta és la conclusió principal del primer estudi de percepció del consumidor elaborat per Hispacoop i la Plataforma Envàs i Societat, en el qual ha participat Eroski Consumer.

En Raül prepara unes mongetes per dinar. Obre el pot i les tira a la paella. Un cop llestes, s'acosta a la pica i prem el dispensador de sabó líquid per rentar-se les mans. Higiene, abans de res. Mentre els nens dinen, frega el tàper que s'han emportat a l'escola per a l'esmorzar i es fixa en les taques del vidre de la finestra de la cuina. Així que, amb el netejavidres a la mà, decideix eliminar-les. Però el mal de cap torna a aparèixer. Ràpidament, es pren un analgèsic (que obté d'un pot hermètic), com li va recomanar el metge, i continua amb la marxa diària, fins que arribi la seva dona amb el sopar preparat (i envasat): avui toca menjar xinès.

Els envasos formen part del dia a dia de les famílies. Objectes que ens fan la vida més fàcil, però que, de tan quotidians que són, amb prou feines els tenim presents. Una enquesta recent, duta a terme per Eroski Consumer, la Confederació Espanyola de Cooperatives de Consumidors i Usuaris (Hispacoop) i la Plataforma Envàs i Societat (PES), ha mesurat la percepció del consumidor respecte de la seguretat que aporten els envasos. I, la veritat, els coneixem bé.

SEGURETAT, INFORMACIÓ I HIGIENE

Conservar i protegir. Aquests infinitius resumeixen els dos beneficis que reconeixem més bé quan pensem en envasos d'aliments i begudes. Constitueixen una barrera física que manté a ratlla la calor, l'oxigen i la llum. Com expliquen els responsables d'Ainia Centre Tecnològic, permeten "mantenir durant més temps i en millors condicions les propietats del producte, augmentar el control del creixement microbià o l'oxidació".

Els envasos, mentrestant, participen en la revolució tecnològica. Ens fan la vida més fàcil. Ho diu la PES: "Han millorat, i permeten que l'aliment arribi al consumidor amb les mateixes qualitats i higiene que quan es va envasar". I en destaquen una característica més: "Ens marquen la data de caducitat o de consum preferent, i això ens fa saber als consumidors en quin estat es troba el que hem de consumir".

El material també té molt a dir en matèria de seguretat. El 58 % dels enquestats sap que els materials se sotmeten a anàlisis fisicoquímiques rigoroses que n'avaluen la seguretat per a fer-los servir quan estan en contacte amb aliments. Només un 7 % creu que els materials dels envasos alimentaris es descomponen amb facilitat, i alteren l'olor/sabor dels aliments. La PES respon: "Utilitzats correctament, no hi ha cap possibilitat que els seus components contaminin el menjar que contenen".

Finalment, sis de cada deu entrevistats saben que els envasos d'un sol ús no es poden reutilitzar. Per què? Dos de cada tres enquestats creu que és perquè contenen substàncies que, per desgast, poden migrar a l'aliment o a la beguda. Error: és per motius higiènics. "Els envasos d'un sol ús més reutilitzats són les ampolles de plàstic d'aigua mineral, amb multitud de plecs que dificulten una bona neteja cada vegada que es reomplen", expliquen a la PES.

Com percebem els recipients quotidians? FONT: estudi realitzat per Hispacoop, PES i Eroski Consumer per conèixer la percepció i l'actitud cap els envasos d'alimentació i begudes, productes de neteja i medicaments. Es va efectuar entre l'octubre i el novembre de 2017 i es van entrevistar en línia prop de 1.000 persones. Els percentatges es refereixen a les persones que tenen aquesta opinió. D'ALIMENTS I BEGUDES 77 % ajuden a conservar els aliments.

93 % protegeixen el contingut d'agents externs.

63 % el material se sotmet a anàlisis fisicoquímiques rigoroses per avaluar-ne la seguretat.

83 % l'etiquetatge es valora perquè ens informa sobre: data de caducitat i/o consum preferent, mètode de conservació, ingredients, possibles al·lèrgens. DE PRODUCTES DE NETEJA 88 % impedeixen l'accés directe al seu contingut.

49 % permeten una dosificació correcta, compten amb etiquetatge regulat i compleixen normes de seguretat estrictes.

95 % l'etiquetatge protegeix el consumidor. DE MEDICAMENTS 92 % són necessaris per a garantir la seguretat del pacient.

43 % són importants perquè ajuden a lluitar contra el frau, estan preparats per a persones invidents i permeten una dosificació correcta.

96 % el seu prospecte és fonamental.