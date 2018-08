A debat: Maquillatge permanent: QUAN EL CAPRITX DURA MENYS EN LA PELL

Dotze de cada cent europeus porten almenys un tatuatge. I des de 2003, el percentatge ha augmentat un 7%. Però no és l'única forma de decorar la pell. A aquesta tendència se n'uneix una altra que creix més: el maquillatge permanent d'ulls, celles i fins i tot llavis. Té una durada potencial més baixa, però s'aplica amb finalitats estètiques i se n'han descobert beneficis sanitaris, postquirúrgics. Dos experts analitzen les bondats i els riscos d'aquesta moda creixent.

Els tatuatges, aquells dibuixos més o menys artístics que s'immortalitzen amb tintes de colors sota la pell, a més d'enfrontar pares del segle passat amb els millennistes i -no diguem- amb els alevins de la generació Z, tenen una propietat: són per a sempre. Ja existien en el Neolític, fa més de 5.000 anys: Ötzi, l'home de les neus que va aparèixer momificat el 1991 als Alps, portava l'esquena i els genolls com un futbolista modern, farcides de tinta. Segurament tenien molt a veure amb símbols tribals o gremials (era caçador), lluny de la funció estètica d'avui.

A aquesta moda de vocació perenne que s'ha disparat els últims 15 anys se n'ha sumat una altra de transitòria, el maquillatge permanent, que dibuixa celles, contorns de llavis i fins i tot marca la línia dels ulls (eyeliner) amb la promesa de gaudir d'una mirada magnètica sense haver de recórrer al maquillatge diari. Al contrari del que suggereix el seu nom, aquí el dibuix no és (del tot) permanent: desapareix amb el temps. En general, en un any o dos.

El maquillatge permanent també acoloreix la pell, però només la capa més superficial (epidermis). A més, les tintes que fa servir contenen excipients (glicerina, aigua...) que permeten a l'organisme assimilar-les. També varia la composició dels colors, que no són tan vius com en els tatuatges, sinó més semblants a les gammes utilitzades en el maquillatge.

Sense xifres oficials del sector, ni sobre el nombre de centres ni del de professionals que realitzen el maquillatge permanent a Espanya, els experts reconeixen que som davant una tendència que creix: i no només entre dones, sinó també entre els homes. Les zones més demanades són els ulls, seguits de les celles (que s'omplen per augmentar-ne el volum) i els llavis.

Aquesta tècnica de la micropigmentació, popularitzada per la seva aplicació com a mètode de maquillatge facial semipermanent, també es fa servir per a corregir cicatrius i cremades, i fins i tot per a reconstruir l'arèola a les dones amb càncer de mama. Els preus no semblen aptes per a totes les butxaques: oscil.len entre els 300 i els 500 euros. I encara cal comptar amb les sessions de repàs.

UN MAQUILLATGE QUE CURA.

El maquillatge permanent com a mètode reparador ha tingut durant anys un rerefons benèfic. La iniciativa #AreolaSolidaria, de l'Associació Espanyola de Micropigmentació Estètica, Paramèdica i Oncològica, porta a terme la reconstrucció de mugró de forma gratuïta a totes aquelles persones que han sofert una mastectomia. I no estan sols: tatuadors (en aquest cas de tatuatge permanent) de tot Espanya s'han agrupat en la plataforma "Tatuatge solidari amb el càncer de mama" per ajudar les dones malaltes també de forma gratuïta. Però aquest 2018 hi ha una bona nova: des de l'abril forma part dels tractaments pagats per la sanitat pública. La pràctica ja la realitzen alguns hospitals espanyols, com ara el Ramón y Cajal de Madrid o l'Hospital Universitari de Torrejón. Però aviat en podrien ser més.

NO DEIXA DE SER UN CAPRITX.

Abans de llançar-se a les mans d'un maquillador permanent per pura estètica, els professionals aconsellen meditar-ho i no deixar-se emportar per l'impuls. Si el pacient o la pacient decideix fer-ho, deixarà de banda el llapis de llavis durant un temps, però si no li agrada el resultat el pigment pot trigar a ser eliminat completament fins a cinc anys, i durant aquest temps la pigmentació pot variar el seu color inicial. El Ministeri de Sanitat, a més, recomana assegurar-se que la clínica triada fa servir productes autoritzats, compleix els requisits legals i compta amb un professional qualificat en micropigmentació i unes condicions higièniques adequades. D'altra banda, com tots els procediments estètics, l'art de la persona que el fa servir té un paper important en el resultat final, ja que pot ser molt natural o, per contra, cridar l'atenció per l'artificialitat. Els riscos són mínims, però el maquillatge permanent implica fer petites burxades amb una agulla en la pell, per la qual cosa la zona es pot inflamar i donar lloc a una lleugera crosta. Els professionals, per això, reiteren: sempre cal buscar un maquillador experimentat, demanar-ne la documentació i exigir unes condicions mínimes d'higiene.

L'expert: Donís Muñoz, dermatòleg expert en tatuatges i maquillatge permanent: "Fer-se un maquillatge permanent ha de ser una opció meditada: alguna cosa pot sortir malament".

La vida de Donís Muñoz, dermatòleg membre de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia, va fer un gir fa deu anys. "Va ser arran d'atendre a un parell de pacients amb reaccions adverses en els seus tatuatges que vaig començar a interessar-me pel tema fins a centrar-hi la meva carrera", diu aquest valencià de veu ràpida i enèrgica, que quan penja la bata, i pot, li agrada viatjar a Àsia, especialment a l'Índia. I aquest interès l'ha fet convertir-se en un dels principals experts en tatuatges d'Espanya (és autor de Tratado sobre los tatuajes, Ed. Journal) i del seu germà petit creixent: el maquillatge permanent.

És una bona opció, el maquillatge permanent?

És una alternativa fàcil al maquillatge. Es fa servir en llavis, celles i ulls, i dura uns dos anys. També ajuda persones amb al.lèrgia al maquillatge, amb problemes de visió o que no es poden pintar per tremolors o artrosis a les mans o per Parkinson.

Llavors no és tan permanent com suggereix el seu nom...

No, no és permanent. En realitat, seria més exacte anomenar-lo maquillatge semipermanent. A diferència del tatuatge artístic, el maquillatge s'ha de retocar. Les tintes utilitzades estan concebudes per a degradar-se, i així poder modificar el dibuix amb el canvi de moda o quan el pas dels anys modifica l'estructura de la cara.

Les tintes dels tatuatges han estat objecte de polèmica per les seves implicacions per a la salut. Aquesta tècnica fa servir les mateixes coloracions?

No, no són les mateixes. Mentre que el tatuatge artístic fa servir pigments sintètics orgànics de tipus azoics compostos que generen colors vius, el permanent fa servir pigments inorgànics, sals metàl.liques com l'òxid de ferro, el diòxid de titani o l'òxid de zinc. Les tintes del permanent, a més, es dipositen més superficialment i es degraden amb el temps.

I aquests pigments són segurs?

Les tintes del maquillatge permanent són més segures, i el risc pràcticament no existeix. A diferència de les coloracions del tatuatge artístic, venen en envasos individuals i estèrils fins al seu ús.

Llavors, els controls sanitaris que passen són suficients?

Espanya és un dels països amb una legislació sobre tintes per a maquillatge permanent i tatuatges més exigent d'Europa, un control que exerceix a través de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. Amb tot, bona part de les tintes que es fan servir a Espanya -i a la resta d'Europa- per als tatuatges artístics no estan homologades, ja que procedeixen dels Estats Units, i la seva agència reguladora dels medicaments ("Food and Drug Administration", FDA) no exerceix tant de control. Si a això hi afegim la compra de tintes per mitjà d'internet, resulta difícil controlar el mercat de les tintes en general. La cosa canvia en el cas del maquillatge permanent: Espanya és un país referent en la creació i l'exportació de tintes per micropigmentació, i aquestes reuneixen unes condicions de seguretat suficients.

En la seva experiència, fer-se un maquillatge permanent implica riscos per a la salut?

Els riscos són petits, més baixos que en el cas del tatuatge artístic. Els tatuatges cosmètics fan servir components naturals coneguts fa centenars d'anys. La possibilitat d'al.lèrgia és petita, ja que les tintes són fonamentalment sals metàl.liques. No obstant això, poden aparèixer: en cas de picors i inflamació cal visitar el dermatòleg per identificar si la reacció és causa de la tinta o de la crema cicatritzant.

Últimament també se'n subratllen els interessants usos mèdics

Hi ha hospitals d'Europa que recuperen el mugró i les arèoles mamàries mitjançant tatuatges en 3D, amb resultats espectaculars. A més, el maquillatge permanent té altres aplicacions sanitàries: és útil per a corregir determinades cicatrius, la demarcació del llavi leporí, el vitiligen de la pell que ocasiona taques blanques i fins i tot l'alopècia de celles i pestanyes o al cap .

Quin és el seu consell a algú que es vulgui fer un maquillatge permanent?

En primer lloc, informar-se i meditar la decisió. No convé deixar-se emportar pels impulsos i cal escollir amb tranquil.litat el disseny. A més, és important acudir sempre a un centre homologat degudament per les autoritats sanitàries, i evitar de totes totes posar-se en mans d'afeccionats, intrusos o cases particulars que no disposen del més mínim control sanitari.

I a l'hora de triar el maquillador personal, com sabem que és de fiar?

És molt important assegurar-se que el maquillador estigui capacitat professionalment i artísticament per a fer el maquillatge permanent desitjat. I assegurar-se que fa servir les tintes homologades i envasades en pots individuals d'un sol ús. A més de tot això, convé fer una fotografia del pot de la tinta amb el mòbil. En l'etiqueta ha de figurar la marca del fabricant, el número de registre sanitari, l'índex de color, la composició i el número de lot. Aquesta informació és important en cas que sorgeixi una complicació, i també serà molt rellevant per al dermatòleg.

Encara que, en algun cas, pot aparèixer inflamació i una crosta a la zona...

Efectivament, és la reacció inflamatòria aguda. Apareix immediatament després de fer-se el maquillatge permanent. La pell es posa vermella, inflada i irritada. La seva intensitat varia en funció de la sensibilitat de cada pell. Aquesta inflamació és conseqüència de l'ús de les agulles o la tinta, però no sol ser greu. Fins i tot les reaccions que requereixen atenció mèdica són d'escassa intensitat i es resolen en dies o, com a molt, en dues o tres setmanes.

I com ocorre amb el tatuatge, hi ha qui es penedeix d'haver-se fet un maquillatge permanent?

Sí, ocorre quan el maquillador ha fet un mal disseny o si el resultat no és el desitjat. En altres casos el pigment migra, es mou del lloc original, amb un resultat poc estètic. Aquest moviment de la tinta resulta especialment antiestètic quan el perfilament permanent dels ulls es mou cap a les parpelles, creant una forma de ventall. Amb freqüència, finalment, només resisteix una part del pigment, en una zona concreta, una cosa comuna en el perfilament dels llavis perquè hi ha diferents teixits a la zona. I el resultat no sol ser estètic.

En aquests casos, podem eliminar el maquillatge permanent amb facilitat?

Sí, es pot eliminar. La tècnica d'esborrada fa servir làsers en mode Q-Switched (amb impulsos de llum intensa), els que fem servir per a esborrar els tatuatges artístics. En general, l'esborrada és més senzilla, ja que el pigment és més superficial: calen entre una i cinc sessions per a eliminar-lo per complet, bastants menys que en el tatuatge artístic.

Llavors, recomana fer-se un maquillatge permanent per simple capritx?

Som davant una opció estrictament personal, però el meu consell és que aquesta sigui responsable, meditada i sense precipitar-se. És important assessorar-se i preguntar a persones que s'ho hagin fet abans. I imprescindible confirmar que la persona que ho farà està certificada i també que és un bon professional des del punt de vista artístic. D'una altra manera, el resultat pot ser un desastre.