A debat: Maquillatge permanent: QUAN EL CAPRITX DURA MENYS EN LA PELL

Dotze de cada cent europeus porten almenys un tatuatge. I des de 2003, el percentatge ha augmentat un 7%. Però no és l'única forma de decorar la pell. A aquesta tendència se n'uneix una altra que creix més: el maquillatge permanent d'ulls, celles i fins i tot llavis. Té una durada potencial més baixa, però s'aplica amb finalitats estètiques i se n'han descobert beneficis sanitaris, postquirúrgics. Dos experts analitzen les bondats i els riscos d'aquesta moda creixent.

Els tatuatges, aquells dibuixos més o menys artístics que s'immortalitzen amb tintes de colors sota la pell, a més d'enfrontar pares del segle passat amb els millennistes i -no diguem- amb els alevins de la generació Z, tenen una propietat: són per a sempre. Ja existien en el Neolític, fa més de 5.000 anys: Ötzi, l'home de les neus que va aparèixer momificat el 1991 als Alps, portava l'esquena i els genolls com un futbolista modern, farcides de tinta. Segurament tenien molt a veure amb símbols tribals o gremials (era caçador), lluny de la funció estètica d'avui.

A aquesta moda de vocació perenne que s'ha disparat els últims 15 anys se n'ha sumat una altra de transitòria, el maquillatge permanent, que dibuixa celles, contorns de llavis i fins i tot marca la línia dels ulls (eyeliner) amb la promesa de gaudir d'una mirada magnètica sense haver de recórrer al maquillatge diari. Al contrari del que suggereix el seu nom, aquí el dibuix no és (del tot) permanent: desapareix amb el temps. En general, en un any o dos.

El maquillatge permanent també acoloreix la pell, però només la capa més superficial (epidermis). A més, les tintes que fa servir contenen excipients (glicerina, aigua...) que permeten a l'organisme assimilar-les. També varia la composició dels colors, que no són tan vius com en els tatuatges, sinó més semblants a les gammes utilitzades en el maquillatge.

Sense xifres oficials del sector, ni sobre el nombre de centres ni del de professionals que realitzen el maquillatge permanent a Espanya, els experts reconeixen que som davant una tendència que creix: i no només entre dones, sinó també entre els homes. Les zones més demanades són els ulls, seguits de les celles (que s'omplen per augmentar-ne el volum) i els llavis.

Aquesta tècnica de la micropigmentació, popularitzada per la seva aplicació com a mètode de maquillatge facial semipermanent, també es fa servir per a corregir cicatrius i cremades, i fins i tot per a reconstruir l'arèola a les dones amb càncer de mama. Els preus no semblen aptes per a totes les butxaques: oscil.len entre els 300 i els 500 euros. I encara cal comptar amb les sessions de repàs.

UN MAQUILLATGE QUE CURA.

El maquillatge permanent com a mètode reparador ha tingut durant anys un rerefons benèfic. La iniciativa #AreolaSolidaria, de l'Associació Espanyola de Micropigmentació Estètica, Paramèdica i Oncològica, porta a terme la reconstrucció de mugró de forma gratuïta a totes aquelles persones que han sofert una mastectomia. I no estan sols: tatuadors (en aquest cas de tatuatge permanent) de tot Espanya s'han agrupat en la plataforma "Tatuatge solidari amb el càncer de mama" per ajudar les dones malaltes també de forma gratuïta. Però aquest 2018 hi ha una bona nova: des de l'abril forma part dels tractaments pagats per la sanitat pública. La pràctica ja la realitzen alguns hospitals espanyols, com ara el Ramón y Cajal de Madrid o l'Hospital Universitari de Torrejón. Però aviat en podrien ser més.

NO DEIXA DE SER UN CAPRITX.

Abans de llançar-se a les mans d'un maquillador permanent per pura estètica, els professionals aconsellen meditar-ho i no deixar-se emportar per l'impuls. Si el pacient o la pacient decideix fer-ho, deixarà de banda el llapis de llavis durant un temps, però si no li agrada el resultat el pigment pot trigar a ser eliminat completament fins a cinc anys, i durant aquest temps la pigmentació pot variar el seu color inicial. El Ministeri de Sanitat, a més, recomana assegurar-se que la clínica triada fa servir productes autoritzats, compleix els requisits legals i compta amb un professional qualificat en micropigmentació i unes condicions higièniques adequades. D'altra banda, com tots els procediments estètics, l'art de la persona que el fa servir té un paper important en el resultat final, ja que pot ser molt natural o, per contra, cridar l'atenció per l'artificialitat. Els riscos són mínims, però el maquillatge permanent implica fer petites burxades amb una agulla en la pell, per la qual cosa la zona es pot inflamar i donar lloc a una lleugera crosta. Els professionals, per això, reiteren: sempre cal buscar un maquillador experimentat, demanar-ne la documentació i exigir unes condicions mínimes d'higiene.

L'experta: María Dolores Pérez, presidenta de l'Associació de Micropigmentació Estètica, Paramèdica i Oncològica (AMEPO): "Molts professionals i centres de maquillatge permanent exerceixen sense autorització sanitària"

María Dolores Pérez, presidenta de l'Associació de Micropigmentació Estètica, Paramèdica i Oncològica (AMEPO) està de celebració: el maquillatge permanent -o micropigmentació- és des de l'abril un tractament pagat per la sanitat pública quan serveixi per a reconstruir l'arèola i el mugró a dones amb càncer de mama. Una lluita de dos anys que va empènyer la seva iniciativa #AreolaSolidaria, amb ajuda de polítics, malaltes i professionals. "Aquesta intervenció millora la qualitat de vida d'aquests pacients i aconsegueix que tornin a sentir-se completes", diu aquesta infermera barcelonina que passa el temps lliure acaronant el Kevin, el bichon maltès amb qui viu. Però el maquillatge permanent lliura una altra revolució creixent a peu de carrer: dibuixa celles, marca pestanyes i acoloreix els llavis de centenars de milers d'espanyols, dones i homes, amb la promesa de deslliurar-los del llapis d'ulls o el pintallavis durant anys

Quants usos té el maquillatge permanent?

També anomenat micropigmentació, és una tècnica que consisteix a introduir un pigment de color just sota la primera capa de la pell (epidermis). El seu objectiu, en principi, és corregir o embellir trets facials, com ara llavis, celles o parpelles. Però també es fa servir en altres zones del cos. Per exemple, per a acolorir les taques blanques de despigmentació (vitilígens), camuflar cicatrius i seqüeles d'accidents, cops, cremades i les taques, reconstruir arèoles a dones amb càncer de mama o corregir zones capil.lars amb poca densitat de cabell. A diferència del tatuatge artístic, el maquillatge permanent actua sobre la primera capa de la pell, per la qual cosa és semipermanent. El color anirà desapareixent i cal repassar-lo cada dos o tres anys.

Quines són les zones més freqüents a Espanya?

El perfilament de les celles, que en recrea la forma pèl a pèl quan aquestes no existeixen o són molt fines, curtes o despoblades. També aconsegueix un efecte d'elevació (lífting) de la zona exterior de la cella, que obre l'ull i li dona expressió. Un altre molt sol.licitat és el maquillatge de les parpelles per a omplir les pestanyes, dibuixar la línia del contorn d'ulls, corregir òpticament els ulls caiguts o reforçar la línia de pestanyes de la parpella inferior, que permet crear un efecte fumat.

I els llavis?

Els llavis també. En aquest cas, el maquillatge permanent en modifica el dibuix, n'eleva el color (efecte pintallavis) o s'aplica per a augmentar-ne el volum òpticament. I encara n'hi ha més: també és utilitzat per a dibuixar pigues o per a simular-ne de suaus en les galtes.

Hi ha homes que recorren al maquillatge permanent?

I tant. En el seu cas, el més demanat és el maquillatge per a fer més denses les pestanyes. També és freqüent que vulguin acolorir els llavis en un to més fort.

Com "envelleixen" aquests tractaments?

Els pigments desapareixen amb el temps, es degraden i els tons s'aclareixen. Per això, és necessari fer repassos periòdics, cada any i mig o dos anys.

I no deu ser apte per a totes les butxaques...

Els preus varien, però un maquillatge de celles o d'ulls costa entre 250 i 350 euros i el de llavis, entre 400 i 500 euros. La coloració de l'arèola costa entre 400 i 500 euros en una clínica privada. La resta dels pressupostos dependrà de la dimensió de la zona que necessiti el tractament.

Cada any es detecten 20.000 nous casos de càncer de mama. Prop de 6.000 dones es veuen sotmeses a una mastectomia. Amb aquesta tècnica pot millorar la vida d'aquestes dones?

Estèticament és com un tatuatge. Amb la micropigmentació mamària és possible tornar a dibuixar l'arèola i el mugró que van perdre les dones que s'han sotmès a una mastectomia.

Una intervenció que, des de fa poc, podran demanar les que ho necessitin als hospitals de la sanitat pública.

Per sort, ara les coses seran més fàcils també en la sanitat pública. El 2015 vam registrar al Congrés dels Diputats amb el Partit Socialista una proposició no de llei per impulsar el Govern a incloure aquest tractament en la sanitat pública. I per fi, aquest abril, la proposta ha estat acceptada i inclosa com a part del procés de reconstrucció de mama que faran els hospitals públics a Espanya.

Com ajuda les dones aquesta intervenció físicament i psicològicament?

És un abans i un després de la malaltia, ja que millora la seva qualitat de vida. Quan per fi veuen l'arèola creada, totes s'emocionen, ja que tornen a sentir-se completes.

Tornem a l'estètica pura i dura. I posem el cas d'algú que es vol pintar la línia dels ulls, per exemple. Com se sentirà segur d'estar protegit si alguna cosa va malament?

La persona ha de signar una autorització que elabora el Ministeri de Sanitat, amb la qual confirma el seu consentiment per a fer-se el tatuatge. El maquillador li'n donarà una còpia signada juntament amb totes les dades del tractament: número de lot de la tinta, color i data de caducitat. I, a més, cal lliurar unes pautes per a cuidar la zona. Aquests documents funcionaran com a resguard, i seran importants per a reclamar, buscar o descarregar responsabilitats en cas que alguna cosa no vagi bé.

I què ocorre quan hi ha un problema?

Cada cas és diferent, però tot professional autoritzat té l'obligació de contractar una assegurança de responsabilitat civil per a poder respondre o, en cas que sigui així, assumir la seva part de responsabilitat.

La regulació del sector del maquillatge permanent és suficient?

Encara que sabem que la tendència és creixent, no hi ha un registre de persones que realitzen maquillatges permanents a Espanya. Tampoc no coneixem el nombre de centres: són les comunitats els qui en donen les autoritzacions, i n'hi ha alguns que treballen sense l'autorització sanitària. A més, caldria regularitzar la formació exigida per a poder exercir com a maquillador permanent. És impossible determinar quants professionals es dediquen a Espanya a fer maquillatges permanents, ja que n'hi ha molts que no estan donats d'alta degudament. Hi ha molt d'intrusisme en aquest sector.

I què es requereix per a ser un maquillador permanent legal a Espanya?

La formació que s'exigeix per llei és tenir el títol de tècnic higiènic sanitari o aquell que el convalidi, com ara estar llicenciat en medicina, diplomat en infermeria o tenir un grau superior d'estètica o auxiliar de clínica.

En vista d'aquest panorama, quin és el seu consell per a triar el professional?

És bàsic verificar que tant el professional com el centre tenen tots els permisos legals, tant l'autorització sanitària com la titulació. És important acudir sempre a un centre acreditat per Sanitat. Per a ajudar en aquesta tasca, els ajuntaments tenen la relació dels centres homologats a la seva zona. I, per descomptat, també cal veure treballs previs del professional, per comprovar la seva experiència i destresa.