El mes de juliol porta bocins frescos i acolorits, miniatures del mar i delícies que se serveixen

La síndria i el meló són oasis portàtils. Només cal mossegar-ne un bocí perquè se'ns faci la boca aigua. Literalment. El seu contingut supera el 94% i el 92%, fet que els col.loca al podi de les fruites més hidratants del mercat. Tendres, sucosos, dolços i molt refrescants, són el millor regal de la naturalesa per a mitigar la calor. A més, són lleugers: comparats amb una poma, el meló té la meitat de sucre i, la síndria, menys de la meitat de calories. Normal que siguin els protagonistes de l'estiu.

Com a postres resulten perfectes, però també es poden integrar en un esmorzar fresquet, emportar-se-les en un tàper a la feina o a la platja o incorporar-les a receptes, com les amanides de fulla verda en el cas del meló, o el gaspatxo en el de la síndria. Consumir les dues és una manera de mantenir-se ben hidratat, i això és fonamental en aquesta època per a ancians i nens.

Aprendre a escoltar

Encertar amb la fruita que comprem és molt important, més encara quan es tracta d'una peça única. Per a evitar una aposta a cegues, hi ha trucs que ens poden ajudar. La clau per a triar una bona síndria té un punt de percussió, ja que cal fer-li uns copets amb els dits o els palmells de les mans. Si sona buit, serà bona. A més, la superfície ha de ser llisa, sense cops, cicatrius o cremades del sol. En el cas del meló, per a saber si està madur, hem d'agafar-lo entre les mans i pressionar-ne suaument la base (el costat oposat a la mata). Si cedeix una mica, vol dir que està madur. A banda, convé triar els que no presentin marques, que siguin turgents i que tinguin un perfum dolç suau. Si no desprenen aquesta fragància, vol dir que encara els falta uns dies per a estar al punt, i que hem de deixar-los madurar a temperatura ambient. La fruita no madura a casa, així que és millor no comprar els melons amb la pell massa verda: indica que s'han collit de manera prematura.

Més que aigua

L'aigua és el component principal d'aquestes fruites, però no l'únic. El meló, gran font de potassi (gairebé com el plàtan), aporta vitamina C i molt poques calories (112 kcal en 100 g). A més, és ric en betacarotè (com més groga és la popa, més quantitat en té), que redueix el risc de patir malalties degeneratives i cardiovasculars, i ajuda a prevenir el càncer. Amb més aigua i menys calories encara (tan sols 83 kcal en 100 g), la síndria conté licopè, un antioxidant natural que protegeix les cèl.lules i ajuda a prevenir diferents tipus de malalties, especialment les cardíaques. També és interessant per a les persones amb diabetis, amb excés de pes i amb hipertensió gràcies a la seva lleugeresa, al nivell baix de sucre i al contingut en citrul.lina, un aminoàcid que propicia la bona circulació o de la sensibilitat a la insulina.

Per l'aspecte els coneixeràs

MELONS:

Actualment, Espanya produeix més de 60 varietats de meló que es conreen, sobretot, a la meitat sud del país. Els fruits d'algunes localitats