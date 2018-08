La pasta, l'aliment (potser) més universal i popular, és agraïda a la cuina i en tot el paladar. La seva versió fresca, amb gran aportació energètica, té més gust i és més tendra. Vegem per què.

La pasta té nombrosos adeptes. Gairebé tants com varietats. Admet un gran nombre de combinacions, és capaç de mimetitzar-se amb gairebé tot, i aquí resideix la clau del seu èxit. Cadascú té la seva recepta preferida. Agrada molt a grans i, sobretot, a petits, per als quals sempre formarà part del seu menú ideal. I no només es fa protagonista en la rutina de la llar. També en la gran pantalla ha estat l'estrella de nombroses escenes que han quedat gravades en la nostra retina: ja siguin els espaguetis de l'amor a La dama i el rodamon o els de la mort a El Padrí. No deixa ningú indiferent.

Aquesta massa no fermentada, feta amb sèmoles, semolines o farines procedents de blat dur, semidur o tou s'aconsegueix de la barreja amb aigua. Per a elaborar pasta de qualitat superior es fa servir el blat dur, una varietat típica de l'àrea mediterrània. Si es fa servir el tou, cal afegir ou a la massa. La pasta amb ou aporta més consistència, i les verdures l'acoloreixen i l'enriqueixen.

EN LA FRESCA HI HA MÉS GUST

Als espanyols ens agrada la pasta. Cadascun de nosaltres va menjar el 2016 (última dada publicada) uns 4 kg de pastes alimentàries, segons el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA). I no paguem molt. Es tracta d'un producte relativament barat: menys de 2 euros el kg.

Pasta fresca o seca? Sembla que ens decantem per la seca: cada espanyol adquireix 3,81 quilos de la seca a l'any enfront de 0,24 kg de la fresca. El primer format ens facilita molt la vida (fer uns macarrons amb tomàquet no costa res), i el segon no ens porta gaire estona: la pasta fresca es cou en la meitat de temps. Però en aquesta elecció pot ser que també tingui una mica a veure el preu: la pasta fresca (6,69 euros el kg) és fins a quatre vegades més cara que la seca (1,52 euros). Menjar no només significa alimentar-se: és experimentar i gaudir. I, en aquest sentit, la pasta fresca artesanal beneficia, i molt, el nostre paladar. No ha passat diferents processos de deshidratació, com la seca, i per això queda més tendra i conserva el gust original, el dels fabricants artesans que la fan. Un plaer per als nostres sentits, perquè també és més permeable i absorbeix millor el gust de les salses.

Fresca, seca o cuita: així es conserva cada tipus Som davant un producte fàcil de conservar amb les precaucions mínimes. Tot depèn del format. Seca. No necessita unes condicions estrictes de conservació. Per a mantenir-la en bon estat durant mesos, es recomana guardar-la en un recipient tancat i protegit de la humitat.

Fresca. Si s'ha deixat assecar, es pot conservar a la nevera durant 2 o 3 dies, embolicada en sacs de tela. El congelador també és un bon lloc per a guardar-la en les millors condicions. S'introdueix en un recipient hermètic i no cal descongelar-la. Es pot coure directament en aigua en ebullició abundant.

Congelada. Generalment, en aquests casos, la pasta és un ingredient més d'un plat precuinat que també porta verdures, carn o peix. Convé adquirir aquests productes una mica abans d'anar a casa. D'aquesta manera, no passarà molt de temps abans de ficar-los al congelador i no es trencarà la cadena de fred. També hi ha algunes regles de conservació quan la pasta està cuita: és aconsellable col·locar-la en un recipient, afegir-hi una mica d'oli d'oliva, remenar-la perquè aquest s'impregni i guardar-la a la nevera. Podrem gaudir-ne entre 3 i 4 dies.