Cada espanyol es pren gairebé 200 boles a l'any d'aquest capritx glacial. Convé tenir clar que ni industrial equival a dolent, ni artesanal equival a saludable. A l'hora de triar, cal fixar-se en la qualitat dels ingredients, en la presència de nutrients i en la preparació final.

Si alguna cosa ens ha ensenyat Hollywood és que en moltes pel·lícules es combat la depressió a base de gelat. El tòpic dicta que, després del disgust, no hi ha res millor que devorar-ne una terrina en pijama o anar a la gelateria més pròxima sense reparar en despeses ni en boles extra. Té cap base científica, això? Sembla que sí. Dietistes de la Universitat de Maryland (EUA) van demostrar que els gelats contribueixen a disminuir l'estrès, a relaxar-se i a agafar el son. La culpa la té el triptòfan, un aminoàcid present en aquests productes que estimula la producció de serotonina o hormona de la felicitat, fet que també ens impulsaria a recórrer-hi quan ens sentim tristos o busquem la calma.

Malgrat això, i per sort, les estadístiques desvelen que no cal trobar-se decaigut per a sucumbir al capritx estiuenc per excel·lència. Als espanyols, de fet, ens encanta aquest producte. Amb 495 milions de litres anuals ?una mica més de 10 litres per persona?, el nostre país és el sisè consumidor de gelat al món. Ens prenem a l?any l?equivalent a 198 piscines olímpiques! Cadascú va devorar una mitjana de 192 boles el 2016 i s?hi va gastar 41,78 euros. A més, gaudim d?una enorme (i creixent) varietat de propostes. Si abans només podíem triar entre deu sabors durant els mesos d?estiu, ara hi ha centenars d?alternatives que es disputen tots els mesos el nostre paladar. Encara més: fins i tot es decreten gustos trendy cada temporada, com passa amb la roba. L?any passat, per exemple, va triomfar la xocolata gold.

?Sempre hi ha novetats i una mica de tendència?, apunta el mestre gelater Óscar Palacio, guardonat com el millor d?Espanya per l?Associació Nacional de Gelaters Artesans (Anhcea). ?Hi ha diferents tipus de públic: hi ha gent a qui agraden les novetats i per a ells has d?anar innovant. Però, al final, el volum de venda principal són els clàssics: el de xocolata és el rei?, desvela.

Clàssics o no, les dades indiquen que els nostres gustos es divideixen entre l?artesanal i l?industrial. Segons un estudi del Departament de Recerca de Constança Business & Protocol School, publicat el 2016, els gelats individuals llestos per a prendre i els artesanals acaparen el 76 % de les vendes. Encapçalen les nostres preferències, encara que només s?assemblin en el fet que són freds i dolços.