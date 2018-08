Gaspatxo i salmorejo són cosins germans, però és millor no confondre'ls: els seus feligresos els defensen com en les germandats de Setmana Santa o en les penyes de futbol d'equips rivals. Cadascun té la seva recepta i les seves virtuts. En una cosa coincideixen: en la composició nutricional saludable.

Tradició en grans quantitats. El gaspatxo i el salmorejo són receptes amb història. Venen de lluny, però són, sobretot, dieta mediterrània. I figuren entre els millors exemples, per descomptat, ja que combinen perfectament sabor, color i salut. Aquest rosat o ataronjat atreu curiosos en l'art de la gastronomia perquè és boníssim, alhora que refresca i hidrata. I, a més de tot això, perquè encaixa a la perfecció en una alimentació saludable.

A l'estiu es deixen estimar. No hi ha casa o restaurant que aquesta època no ofereixi els dos plats. Però atenció: aquest èxit estiuenc no obliga a renunciar a aquestes dues sopes fredes a l'hivern o una altra època de l'any. De segur que els grans aficionats al gaspatxo andalús no ho fan. A casa de l'experta en nutrició i tècniques modernes de manipulació d'aliments i de cuinats Cristina Galiano són plats que triomfen en qualsevol temporada: "Les meves filles viuen a la muntanya i el prenen durant tot l'any. És una barreja molt agradable", assegura.

CADA MESTRE TÉ EL SEU LLIBRE

El gaspatxo no té una única recepta. Permet múltiples possibilitats. Hi ha molts condicionants: la zona del país, l'època de l'any i els gustos del creador. Fins i tot es podria polemitzar sobre quina és la fórmula original. Tan sols ens arriscarem a dir que es tracta d'una sopa freda que té com a ingredient principal el tomàquet. De quin tipus? Aquí ja entraríem en polèmica. A alguns, els agrada la versió de pera o canària pel color vermell intens. Hi ha qui prefereix la que inclou tomàquets que estiguin ben madurs, cosa que no suporten d'altres. Qüestió de gustos.

La recepta de gaspatxo també porta altres hortalisses, com ara cogombres, pebrots, cebes i all. En aquest punt tornaríem a entrar en discussió: que si s'hi ha d'incloure cogombre o no, tampoc massa all o que el pebrot només ha de ser verd. Hi ha qui sent un gust especial pel vermell i l'hi afegeix depenent del tomàquet que tingui. Té un gust més dolç que el verd i dona un color molt bonic al gaspatxo. I, per descomptat, en la recepta no falten l'oli d'oliva, el vinagre i el pa. Però millor amb moderació.

Recepta de gaspatxo Nombre de comensals: per a 4 persones

Temps: entre 5 i 10 minuts

Grau de dificultat: fàcil INGREDIENTS: 400 g de tomàquets (varietat pera)

50 g de pebrot verd

50 g de cogombre

1 all

50 g de molla de pa dur

40 ml d'oli d'oliva verge extra

10 ml de vinagre de Xerès

Un polsim de sal

20 g de crostons de pa PREPARACIÓ: Col·loquem a la batedora el tomàquet rentat i tallat en quarts, el pebrot rentat sense llavors, el cogombre pelat i trossejat, i l'all pelat i sense la tija interior. Ho triturem durant 1 minut amb velocitat progressiva d'1 a 8, colem el líquid resultant i li afegim la molla de pa remullada en aigua freda, l'oli d'oliva, el vinagre i un polsim de sal. Ho triturem i ho barregem durant 5 minuts a velocitat màxima fins que ens quedi una crema fina. Si té massa consistència, s'hi pot afegir aigua freda fins que adquireixi la que desitgem. Ho posem al punt de sal i ho deixem refredar en una gerra dins de la nevera durant 1 hora. A l'hora de servir-lo, el remenem, hi afegim unes gotes d'oli d'oliva verge extra i l'acompanyem amb uns crostonets de pa fregit, uns trossets de cogombre i pebrot verd molt picat.