Han canviat la cara de les zones més cèntriques de les ciutats: la pujada dels preus del lloguer, el tancament dels comerços tradicionals i la massificació tenen molt a veure amb els apartaments de vacances. Radiografiem una moda que ha reescrit els plans d'estiueig i la convivència de propietaris, viatgers i veïns.

El neologisme encara no s'ha establert a les pàgines del diccionari, però s'accepta com a adaptació de l'anglès gentrification: procés mitjançant el qual la població original d'un barri cèntric i popular és desplaçada a poc a poc per una altra d'un nivell adquisitiu més alt. "Representa acomiadar-se de les merceries, de les carnisseries, farmàcies i fruiteries i donar la benvinguda a botigues de records, si es té sort, ja que en la majoria dels casos són substituïdes per bars i restaurants amb terrasses", explica José Luis Zoreda, vicepresident executiu de la patronal turística Exceltur. La gentrificació és una de les conseqüències directes de la proliferació de pisos turístics, que des de fa uns anys afecta els barris més cèntrics i històrics de les ciutats.

A Espanya n'hi ha molts, per a alguns potser massa. Segons un informe d'Exceltur , el nombre d'aquest tipus d'habitatges es va duplicar en menys d'un any: de 10.000 allotjaments amb 37.000 llits el 2015, a 20.000 amb 74.000 llits el 2016. I les xifres continuen creixent: les plataformes més conegudes, Rentalia o Airbnb, reflecteixen l'èxit d'aquestes propostes vacacionals. Per a l'usuari resulta atractiu allotjar-se al centre de les ciutats, amb les comoditats d'una llar i a bon preu. "El turista busca una manera de viatjar local, personal i autèntica", expliquen a Airbnb. "Viure experiències més genuïnes, al marge del turisme de masses". Segons aquesta plataforma, el propietari, amb aquest tipus de transacció, "obté en general del 5% al 20% més de rendibilitat que si dediqués casa seva a un lloguer a l'ús, de llarga durada. L'amfitrió típic va guanyar l'any passat 3.400 euros mensuals". Almudena Ucha, directora de Rentalia, dona una altra dada: "Milers de famílies han aconseguit pagar les seves hipoteques en els pitjors anys de la crisi gràcies al lloguer vacacional".

Què ocorre en altres ciutats del planeta? Amsterdam. Limitació del lloguer a 60 dies a l'any, encara que des de l'1 de gener seran 30 dies.

París. Limitació del lloguer a 120 dies.

Londres. Limitació de 90 dies prorrogables si l'habitatge obté una llicència professional.

Roma. Les cases de menys de 30 m2 no poden ser utilitzades.

Berlín. El lloguer vacacional està prohibit des de fa dos anys, encara que s'espera que es tornarà a legalitzar aquest estiu.

San Francisco. Límit del lloguer a 90 dies a l'any. Si la casa és la residència del propietari durant almenys nou mesos a l'any, se'n permet el lloguer. Per a segones residències, el període mínim de lloguer és de 30 dies seguits (com un arrendament normal).

Nova York. Prohibeix els lloguers per a menys de 30 dies, però anul·la aquesta prohibició si el lloguer és per habitacions i el propietari s'està a l'habitatge.