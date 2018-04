Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Condemnen una línia aèria a retornar el preu del bitllet i a pagar la "indemnització automàtica", però l'eximeixen de pagar els "danys morals" perquè els viatger no els va demostrar

80 minuts abans que el seu vol París (Charles de Gaulle)-Madrid s'enlairi, un viatger rep un missatge de la línia aèria en què li comuniquen que s'ha cancel·lat. No li expliquen la raó i l'insten a trucar a Atenció al Client o a consultar la pàgina web per a triar un vol posterior. L'home volia assistir a un casament l'endemà, però el primer vol que li ofereix la línia aèria surt tres dies més tard. Per això, compra un bitllet amb una altra companyia i viatja el mateix dia i a la mateixa destinació des d'un altre aeroport parisenc. Un temps després (el termini per a reclamar és de dos anys), presenta una demanda al Jutjat de 1a Instància de Vitòria en què sol·licita que li abonin l'import del vol cancel·lat (242 euros), els 250 euros d'"indemnització automàtica" per cancel·lació injustificada per a vols intracomunitaris de fins a 1.500 km i 1.805 euros més d'indemnització per "danys morals". Li rebutgen el dany moral per considerar-lo no acreditat. I el jutge li dona la raó, ja que el viatger no aporta en la demanda documents que demostrin perjudicis econòmics derivats de la cancel·lació, com ara despeses de transport entre aeroports, de menjar o similars. Així doncs, el jutjat, en la sentència dictada al març de 2017, condemna la companyia a pagar al demandant 492 euros més els interessos legals corresponents.