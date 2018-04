Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Un jutjat de València exonera un consumidor que va renunciar al pagament finançat d'una manta elèctrica de 1.967 euros

Un consumidor va finançar la compra a distància d'una manta elèctrica per valor de 1.967 euros. Passats uns dies, va canviar d'opinió i va desistir d'aquesta adquisició. Tanmateix, l'empresa venedora no va admetre aquesta renúncia i es va negar a recollir el producte. El banc amb què va finançar la compra va denunciar el consumidor per impagament, però el Jutjat de 1a Instància i Instrucció de Catarroja (València), en sentència del 30 de maig de 2017, va absoldre un consumidor i va condemnar a pagar les costes a l'entitat financera. La Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris estableix un termini de 14 dies naturals per a exercir el "dret de desistiment" en la compra o contractació a distància (a domicili, per telèfon o per Internet) i la Llei 16/2011 de Contracte de Crèdit al Consum obliga a la cancel.lació automàtica del préstec subscrit si el comprador desisteix dins del termini i en la forma escaient d'una compra fora d'establiment mercantil i finançada.