Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

El Suprem sentencia que el banc ha d'informar amb detall en una hipoteca tant la promotora com el consumidor que s'hi subroga

El 2014, el Jutjat Mercantil de Sevilla va condemnar un banc a eliminar una clàusula terra del 4,25% d'una hipoteca per manca de transparència. L'entitat bancària va recórrer i, un any més tard, l'Audiència Provincial de Sevilla va revocar la sentència. Argumentava que, com que es tractava d'un préstec hipotecari concedit primer a la promotora i subrogat després al comprador de l'habitatge, el banc estava obligat a informar exhaustivament del producte la primera però no el segon. A més, considerava que el comprador va poder conèixer totes les característiques del préstec. Per tant, l'hipotecat va recórrer al Tribunal Suprem, que va dictar sentència al gener d'aquell any i va refutar el raonament de l'Audiència i també la sentència de primera instància: "El banc va haver d'informar el comprador de l'existència d'una clàusula terra. No ho va fer i el consumidor no va rebre cap informació, raó per la qual aquesta no supera el control de transparència".