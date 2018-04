Viatge combinat amb canvis

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

Tinc contractat un viatge combinat al Marroc. Dues setmanes abans de sortir, l'agència m'ha comunicat per correu electrònic que, per "problemes de logística a Marràqueix", l'hotel on hem de dormir tres de les cinc nits del viatge no serà el previst sinó un altre de categoria inferior, amb una estrella menys. Suposo que tinc dret a demanar una rebaixa en el preu i, si no l'accepten, a cancel.lar el viatge i que em tornin els diners.

Els viatges combinats a l'estranger tenen una durada mitjana d'entre cinc i sis dies. Aglutinen transport d'anada i tornada, allotjament, manutenció completa o parcial, excursions, visites, activitats variades i, normalment, es contracten amb setmanes i fins i tot mesos d'antelació. La confluència d'aquests factors explica que, amb freqüència, per qüestions logístiques, meteorològiques o altres circumstàncies adverses difícils o impossibles de preveure, el programa d'un viatge combinat pateixi canvis, tant abans d'iniciar-se com una vegada en marxa. L'obligació de l'agència és comunicar-los per escrit i amb l'antelació suficient si són previs a la sortida i trobar la millor alternativa possible si ocorren durant el viatge, sense possibilitat d'incrementar el preu global pagat o acordat amb els clients. En el cas que s'exposa, vostè té dret, efectivament, tant a cancel·lar el viatge i que li tornin els diners com a exigir una rebaixa equivalent a la diferència de preus entre l'hotel contractat i l'hotel alternatiu de menys categoria. Disposa de tres dies des de la notificació del canvi per a comunicar la seva decisió a l'agència i aquesta l'haurà d'acceptar. Si no ho fa, ha de presentar una reclamació i enviar-ne una còpia (adjuntant-hi una còpia del contracte i de les comunicacions mantingudes entre l'agència i vostè) a la Direcció General de Turisme. No dubti d'acudir a una associació de consumidors, a una OMIC o a l'òrgan administratiu d'atenció al consumidor de la seva comunitat autònoma si necessita ajuda per a omplir la reclamació i presentar-la.