Una empresa em reclama un deute. Jo no l'admeto perquè la companyia em va prestar un servei defectuós. Així que m'amenaça d'incloure'm en un fitxer de morosos si no li pago. Pot fer-ho? Com puc defensar-me?

Perquè sigui correcte i d'acord amb la llei, el registre d'una persona en un fitxer de solvència patrimonial i crèdit (fitxers de morosos) exigeix que hagi contret un deute que sigui cert, que el termini per saldar-lo hagi vençut i que el requeriment de pagament li hagi estat notificat de forma fefaent; és a dir, mitjançant un burofax o un altre mitjà que demostri sens dubte que el deutor ha rebut aquesta notificació. Encara que s'haguessin donat en el seu cas la segona i la tercera condició (el termini i la forma), si vostè està segur que té la raó de negar-se a pagar els diners que li reclama aquesta empresa, impugni el deute davant de les Juntes Arbitrals de Consum, en via judicial o en la Secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital (SESIAD). L'un i l'altre són els òrgans administratius competents per a decidir, d'acord amb els arguments i les proves que presentin les parts, si un deute és cert, i per tant exigible, o no ho és. Només si un d'aquests òrgans dictamina que el deute és cert, l'empresa podrà incloure'l legalment en un fitxer de morosos. Una simple reclamació davant de qui reclama el deute, sigui directament o per mitjà d'associacions de consumidors o d'oficines municipals d'informació al consumidor, que tenen competències de mediació però no de resolució, no és suficient per a evitar la inclusió en un fitxer de morosos. Si aquesta es produeix i s'incompleix qualsevol dels tres requisits assenyalats al principi, el fet s'ha de denunciar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, que obligarà el fitxer a eliminar el registre i podrà sancionar el responsable de la inclusió il·legal.