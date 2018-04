La tecnologia motiva

Propòsits com posar-se en forma, estalviar diners i millorar en la feina resulten més fàcils de complir amb l'ajuda d'aplicacions per al mòbil

Ja sigui a començament d'any o quan s'enceta un curs nou, tots tenim propòsits per aconseguir. N'hi ha de tota mena: relacionats amb la salut, amb la feina, amb aspectes personals... Tanmateix, de vegades no és fàcil organitzar-se i motivar-se per a complir aquests objectius. No serveix de res marcar-se metes si no es treballa dia a dia per aconseguir-les, superar-les i establir-ne altres de noves.

La tecnologia ens pot ajudar a aconseguir totes aquelles metes que ens proposem. En aquest article es recullen set aplicacions per a mòbil que faciliten aquesta tasca: des d'apps per a aconseguir aprimar-se fins a d'altres per a poder organitzar-se o millorar les relacions personals.

Per a perdre pes: Nootric

Aprimar-se o perdre alguns quilos que ens sobren és un dels propòsits més comuns. Aquesta tasca no només requereix força de voluntat, sinó també constància, bona planificació i, en aquest cas, l'ajuda del telèfon mòbil.

Una app molt interessant és Nootric. Permet anotar els objectius marcats pel que fa a la baixada de pes i obtenir estadístiques sobre l'evolució del procés. A més, disposa d'un glossari que respon dubtes en temps real.

Per a portar una bona alimentació: Fooducate

Perdre pes va acompanyat de menjar bé; és a dir, de seguir una dieta equilibrada. És fonamental saber quines quantitats d'aliments necessita el cos, quin tipus de nutrients (vitamines, proteïnes, etc.) i com les podem obtenir de la manera adequada.

Per a ajudar-hi, una de les aplicacions més populars i premiades sobre nutrició es Fooducate. És útil per a comptar calories, però també per a analitzar les propietats de cada àpat i seleccionar dietes personalitzades en funció de l'edat, el sexe, l'activitat física, etc.

Per a fer exercici: GYM Trainer

Si el que volem és estar en forma, no només hem de cuidar la dieta, sinó que també és imprescindible fer exercici. Les opcions són múltiples i van des de practicar esports a l'aire lliure com ara córrer, fins a decantar-se per jocs d'equip com el futbol, anar al gimnàs o fer exercicis a casa.

Un bon complement per a fer-ho és GYM Trainer, una aplicació que permet consultar rutines d'exercicis molt variades. Però, a més, actua com una comunitat on els seus membres comparteixen dubtes, consells i idees per a practicar esport d'una manera més efectiva.

Per a organitzar tasques: Finish

Una altra meta interessant pot ser tractar de gestionar millor el temps i organitzar-se millor, ja sigui al treball com amb les tasques personals. Aplicacions com Finish resulten de gran utilitat per a registrar feines pendents, planificar horaris i rutines de treball i rebre notificacions i recordatoris per no deixar res sense fer.

Per a estalviar: Splitwise

Un altre punt molt important és aprendre a gestionar millor la pròpia economia; és a dir, tractar d'organitzar millor les despeses i estalviar. Hi ha moltes aplicacions per a controlar i distribuir les despeses de la millor manera possible, però algunes com Splitwise van més enllà i possibiliten portar un control dels deutes entre amics, familiars o companys de pis.

Per a millorar les relacions personals: InTouchApp

Per desgràcia, la falta de temps fa que de vegades les persones no estiguin tant en contacte amb les amistats i els familiars com els agradaria. Fins i tot pot ser que, de vegades, s'oblidin de dates assenyalades com els aniversaris.

Per això, no és estrany confiar en una aplicació com InTouchApp per a recordar aquests moments importants i treure una estona per a fer consultes i xerrar, i així no perdre el contacte amb les persones que estimem.

Per a desconnectar: Take a Break!

Però de vegades només necessitem desconnectar, oblidar-nos un moment de les tasques, obligacions, feines i propòsits. Això és, treure temps per a un mateix, relaxar-se i mantenir la ment en blanc. L'app Take a Break! té melodies dolces i sons de la naturalesa per a ajudar a deixar l'estrès d'una banda i prendre's un respir.