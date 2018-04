Maletes de pagament en cabina

Les línies aèries tenen llibertat per a cobrar al viatger per portar equipatge a la cabina, però han d'avisar-ho amb anterioritat

Algunes companyies aèries han començat a cobrar al voltant de cinc euros als passatgers que porten maletes petites a la cabina de l'avió. Aquesta pràctica és legal? A dia d'avui, a la Unió Europea no hi ha cap impediment sobre aquest tema i cada línia aèria pot posar les seves normes. Malgrat això, hi ha certs trucs per a evitar pagar aquestes quantitats, com s'explica a continuació. I si al final la companyia cobra per portar l'equipatge a la cabina, hem de saber que també és possible queixar-se i fins i tot recuperar els diners. En aquest article s'explica com hem d'actuar en aquests casos.

La situació

Quan comprem un bitllet d'avió per a fer un viatge en transport aeri, en el preu ja va inclòs el transport de l'equipatge, però no s'especifica el lloc on ha de viatjar la maleta: pot ser en cabina (sempre que l'equipatge tingui unes dimensions determinades) o al compartiment d'equipatges de l'avió. Tot i això, certes línies de baix cost, que tenen els avions de dimensions més reduïdes (distància inferior entre seients, passadissos, etc.), "han començat a cobrar cinc euros per portar equipatges petits (maletes carretons) a la cabina de l'avió, encara que sí que permeten portar maletins de feina o bosses petites de penjar gratis", diu Rosa María Romero, presidenta d'Euroconsum a la Comunitat de Madrid. Romero afegeix que algunes d'aquestes companyies també deixen portar més volum d'equipatge al compartiment d'equipatges de l'avió, "cosa que podria compensar els consumidors i evitar l'inconvenient d'haver de facturar l'equipatge amb unes certes dimensions".

Legalitat

Un passatger ha de pagar cinc euros per portar la maleta a la cabina de l'avió? Sí, si la política i les condicions de la línia aèria ho han decidit així. Al marge de l'oportunitat de la mesura i de l'opinió dels consumidors, les companyies aèries poden decidir lliurement què es pot portar o no a la cabina i cobrar, o no, per això, sempre que avisin els viatgers. Des del gener, la línia de baix cost Ryanair cobra per portar la maleta a la cabina. Altres companyies (l'hongaresa Wizz Air o United Airlines, als Estats Units) ja fa temps que ho fan. El portaveu de la Confederació de Consumidors i Usuaris (CECU), Antonio L. Sebastianes, indica que no hi ha cap impediment legal en aquest sentit: "Ni la Unió Europea ni el Govern d'Espanya han promulgat cap reglament i cada companyia hi posa les seves normes". Tot i això, al seu parer, "no hauria de ser legal cobrar a un passatger per portar una maleta de mà petita, d'aquelles on guardem les coses més personals (documentació, llibres, etc.)" i insisteix que els viatgers haurien de tenir dret a portar gratis una maleta petita.

Evitar el pagament

Si no volem pagar per portar una maleta petita a la cabina, no ens queda més remei que informar-nos-en amb anterioritat. Sempre que comprem un bitllet d'avió, abans cal conèixer totes les especificacions: preu final del bitllet, possibilitat de canvi per un altre o devolució de l'import, possibles cancel.lacions del viatge i drets del viatger. A més, s'ha de preguntar tot sobre l'equipatge, les condicions de facturació i el possible abonament per portar-lo a la cabina. Si el passatger s'informa abans de viatjar, "és més difícil trobar-se amb la sorpresa d'haver de pagar", adverteix Romero. Com podem reclamar La línia aèria té llibertat per cobrar la maleta de la cabina, però de vegades es pot reclamar si ho fan. Quan? Es pot posar una queixa en el cas que ningú hagi informat prèviament que no es té dret a portar un equipatge de certes dimensions a la cabina i, que si es fa, caldrà abonar la quantitat aproximada de cinc euros. Però cal tenir en compte que sempre ha existit una limitació específica de les dimensions de l'equipatge que es pot introduir a la cabina. Si volem reclamar, hem d'anar al taulell de la companyia aèria i sol.licitar-hi i emplenar el full de reclamacions que ha de facilitar de manera obligatòria. En aquest full hem d'exposar de manera detallada el motiu de la queixa. "En cas que no disposessin de fulls de reclamacions o si ens diuen que no volen donar-nos-en, hem de trucar a la policia municipal perquè estengui acta d'aquest particular i ho traslladi a l'administració competent", apunta Romero. A més, també es pot reclamar al taulell d'AENA, seguint els mateixos passos. Si la companyia no respon en el termini d'un mes o el passatger no considera correcta la resposta, es pot acudir també a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. I, en el cas de Madrid, també és possible reclamar per mitjà de la Direcció General de Consum.